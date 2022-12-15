Судья Федотов: «Готов обслужить ретро-матч между „Спартаком“ и „Реалом“»

Экс-арбитр Российской Премьер-Лиги заявил о готовности обслужить ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом».

Ну, а почему бы и нет? Я был бы готов к этой дате. Сейчас форму поддерживаю. Но если будет предложение, то соглашусь. Буду готов. Я арбитр, готов работать. Я же обслуживаю матч ЛФЛ , другие матчи, куда меня приглашают, в том числе в другие города. Меня зовут – я работаю. Ну, ЛФЛ – понятно, там двигаться не надо. Но я все равно бегаю. Я арбитр, если будет такой значимый матч, то я подготовлюсь.