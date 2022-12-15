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Судья Федотов: «Готов обслужить ретро-матч между „Спартаком“ и „Реалом“»

вчера, 23:45

Экс-арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов заявил о готовности обслужить ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом».

Ну, а почему бы и нет? Я был бы готов к этой дате. Сейчас форму поддерживаю. Но если будет предложение, то соглашусь. Буду готов. Я арбитр, готов работать. Я же обслуживаю матч ЛФЛ, другие матчи, куда меня приглашают, в том числе в другие города. Меня зовут – я работаю. Ну, ЛФЛ – понятно, там двигаться не надо. Но я все равно бегаю. Я арбитр, если будет такой значимый матч, то я подготовлюсь.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что планируется провести ретро-матч между «красно-белыми» и мадридским «Реалом». Игра должна состоятся в июне 2023 года в Москве.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Если такой матч состоится, то он будет иметь большой интерес
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:56
Вполне возможно что никакого матча и не будет.
Нынче время такое .
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