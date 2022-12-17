Нюбель не планирует возвращаться в «Баварию»

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель, который на правах аренды выступает за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.
Игрок не думает о возвращении в «Баварию», пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович. Мюнхенцы не хотят увольнять специалиста, но по-прежнему ведут диалог с клубом из Лиги 1.
Ранее стало известно, что у «Баварии» есть и другие варианты на роль голкипера команды.
Но если поглядеть с другой стороны, то Сашке лучше доиграть сезон в Монако, там он первый номер, а в Баварии поиграет пару месяцев и все, греть лавку....
Но если поглядеть с другой стороны, то Сашке лучше доиграть сезон в Монако, там он первый номер, а в Баварии поиграет пару месяцев и все, греть лавку....