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Нюбель не планирует возвращаться в «Баварию»

сегодня, 00:59

Голкипер «Баварии» Александер Нюбель, который на правах аренды выступает за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

Игрок не думает о возвращении в «Баварию», пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович. Мюнхенцы не хотят увольнять специалиста, но по-прежнему ведут диалог с клубом из Лиги 1.

Ранее стало известно, что у «Баварии» есть и другие варианты на роль голкипера команды.

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Все комментарии
cunepp99uzqm
cunepp99uzqm
сегодня в 08:12
Игровой практики у монегасков точно будет больше
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:03
Не хочет на лавке сидеть - все правильно...
rhskmz
rhskmz
сегодня в 07:31
От Москвы до Гималаев - король воздуха Дасаев !
adekvat
adekvat
сегодня в 06:57
Что то не поделили Тапаловичем, а так мог бы в ЛЧ поиграть пока лыжник раны зализывает.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 05:37
А для чего тогда в свое время переходил в Баварию?!
Но если поглядеть с другой стороны, то Сашке лучше доиграть сезон в Монако, там он первый номер, а в Баварии поиграет пару месяцев и все, греть лавку....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:34
Ему и в Монако не плохо!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:16
Подковерные интриги
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:44
Правильно делает, зачем ему полировать там скамейку.
Гость
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