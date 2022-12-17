Нюбель не планирует возвращаться в «Баварию»

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сегодня, 00:59

Голкипер «Баварии» , который на правах аренды выступает за «Монако», не хочет возвращаться в мюнхенский клуб.

Игрок не думает о возвращении в «Баварию», пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович. Мюнхенцы не хотят увольнять специалиста, но по-прежнему ведут диалог с клубом из Лиги 1.

Ранее стало известно, что у «Баварии» есть и другие варианты на роль голкипера команды.