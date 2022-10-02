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Поттер полагает, что Лукаку продолжит выступление за «Челси»

вчера, 09:59

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассчитывает на нападающего Ромелу Лукаку.

Бельгиец на данный момент выступает за «Интер» на правах аренды. Футболист ранее защищал цвета «нерадзурри» с 2019 по 2021 год, после этого он перешел в лондонский клуб за 113 миллионов евро. Однако форвард не смог проявить себя в английской команде, после чего вернулся в миланский коллектив на правах аренды. Известно, что «Интер» может продлить аренду Лукаку за 10 миллионов евро.

По слухам, сам Ромелу не хочет возвращаться в «Челси», в арендном договоре между клубами стоимость выкупа не прописана.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
Я тоже так считаю,Лукаку останется!
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