Защитник «Рубина» близок к переходу в «Локомотив»

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сегодня, 12:14

По информации источника, защитник «Рубина» может перейти в «Локомотив». «Железнодорожники» достигли договоренности с окружением игрока и с ним самим, но еще не обращались в казанский клуб.

Однако москвичи не ожидают, что с трансфером игрока возникнут сложности на фоне смены руководства в «Рубине», так как срок контракта защитника истекает летом 2023 года. В «Локомотиве» надеются закрыть сделку, как только новое руководство «Рубина» приступит к работе.

В текущем сезоне Первой лиги Самошников провел 15 матчей и забил 1 гол.