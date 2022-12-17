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Защитник «Рубина» близок к переходу в «Локомотив»

сегодня, 12:14

По информации источника, защитник «Рубина» Илья Самошников может перейти в «Локомотив». «Железнодорожники» достигли договоренности с окружением игрока и с ним самим, но еще не обращались в казанский клуб.

Однако москвичи не ожидают, что с трансфером игрока возникнут сложности на фоне смены руководства в «Рубине», так как срок контракта защитника истекает летом 2023 года. В «Локомотиве» надеются закрыть сделку, как только новое руководство «Рубина» приступит к работе.

В текущем сезоне Первой лиги Самошников провел 15 матчей и забил 1 гол.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:40
Какие-то скромные планируются приобретения у Локомотива - их много, но громких имён не слышно.
qhq3mrezbj4w
qhq3mrezbj4w
сегодня в 12:17
Сначала всё же стоит с руководством Рубина пообщаться.
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