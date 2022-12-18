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Гвардиол: «Половина из нас до сих пор даже не осознает, что мы сделали»

сегодня, 09:29
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол поделился эмоциями после победы в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре:

Думаю, что половина из нас до сих пор даже не осознает, что мы сделали.

Мы показали, что, несмотря на трудности, когда мы чего-то хотим, то все возможно. Это трудно описать. Я смотрел ЧМ-2018 дома и не понимал, через что проходят футболисты, но знал, что это очень нелегко. Все старания окупились.

Посвящаю это моей семье, без них меня бы здесь не было. Мы очень счастливы. Не терпится приехать в Загреб, чтобы отпраздновать все вместе. Я мечтал, что забью этот гол, что я должен был быть на этом месте. Сейчас мы все счастливы.

Конечно, если вы спросите меня про неназначенный пенальти на 74-й минуте, то он был. Впрочем, сейчас это не так важно, мне все равно.

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Все комментарии
Mher Door
Mher Door
сегодня в 09:34
Хорваты выиграли медаль.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:34
Победили и это самое главное,есть бронза.
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