Эррера заплакал, вспомнив, как ему не предложили новый контракт в МЮ

Полузащитник «Атлетика» не смог сдержать слез, вспомнив эпизод в своей карьере, когда «Манчестер Юнайтед» не предложил ему новый контракт.

Мне было тяжело уходить, ибо за 5-6 месяцев до этого мне казалось, что новое соглашение будет предложено. Сейчас не лучшее время для неприятных воспоминаний, но после моего третьего сезона в клубе я ожидал большего. Болельщики признали меня игроком года, а клуб решил не предлагать мне новый контракт летом, как это было в случае с другими игроками. Честно говоря, мне было очень обидно.

Мне казалось, что я заслужил контракт, у клуба было иное мнение. После этого ситуация изменилась, поскольку данный факт меня расстроил. Со мной общались, когда до конца срока действия соглашения оставался год, но мне ситуация казалась неправильной. Я с уважением относился к своему контракту до конца, сражался за клуб, но менеджеры стали общаться со мной в неподходящий момент – так считаю я, так думает мой агент, и в этом уверена моя семья.