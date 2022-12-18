Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на чемпионате мира

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что глава государства поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой «бело-голубых» на чемпионате мира в Катаре.
Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
Я присоединяюсь к ней. Там творится,что-то необъяснимое. Теперь надеюсь Тарасова будет знать, что такое футбол, ЧМ, Месси. Футбол не знает границ. Он объединяет млн.
С победой Аргентина!
Я присоединяюсь к ней. Там творится,что-то необъяснимое. Теперь надеюсь Тарасова будет знать, что такое футбол, ЧМ, Месси. Футбол не знает границ. Он объединяет млн.
С победой Аргентина!