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Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на чемпионате мира

вчера, 23:41
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что глава государства поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой «бело-голубых» на чемпионате мира в Катаре.

Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:47
Моя дочь тоже поздравила свою подругу с Аргентины.
Я присоединяюсь к ней. Там творится,что-то необъяснимое. Теперь надеюсь Тарасова будет знать, что такое футбол, ЧМ, Месси. Футбол не знает границ. Он объединяет млн.
С победой Аргентина!
ОПС
ОПС
сегодня в 00:13
Не помогло французам присутствие Макрона на стадионе.
протон
протон ответ HOROVEL7 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:50
Да, поздравил очевидно. не слышал?
протон
протон
вчера в 23:49
А Макрон всё висит на линии
Гость
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