У Марио Фернандеса родился сын

У бывшего защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса родился сын.
Московский клуб поздравил футболиста.
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Здоровья Маме и новорожденному, ну и Марио конечно. Желаю Марио скорее набраться сил, залечить все болячки и хотя бы на годик вернуться в ЦСКА. Такого мастера команда примет с распростертыми объятьями , как никак - легенда ЦСКА,
Здоровья Маме и новорожденному, ну и Марио конечно. Желаю Марио скорее набраться сил, залечить все болячки и хотя бы на годик вернуться в ЦСКА. Такого мастера команда примет с распростертыми объятьями , как никак - легенда ЦСКА,
ЦСКА ждёт возвращения Супер Марио.
Да будет так.
ЦСКА ждёт возвращения Супер Марио.
Да будет так.