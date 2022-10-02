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У Марио Фернандеса родился сын

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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:11
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
Здоровья Маме и новорожденному, ну и Марио конечно. Желаю Марио скорее набраться сил, залечить все болячки и хотя бы на годик вернуться в ЦСКА. Такого мастера команда примет с распростертыми объятьями , как никак - легенда ЦСКА,
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 22:19, ред.
Отличная новость , рад за них!
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 21:52
поздравляем Марио
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:17
Отлично,поздравляем!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:01
Рад за Марио! Поздравления от души!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:47
Прекрасная новость.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:29
Ждём в Москве с новым гражданином России.
ЦСКА ждёт возвращения Супер Марио.
Да будет так.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Когда рождаются дети - это прекрасно!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:03
Принимай поздравления, Марио!!!
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 19:36
он закончил с футболом?
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 19:26
И шо?
Loko57
Loko57
вчера в 19:09
Хорошая новость, красивая фотка)
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 19:08
Ну всё как положено. С пополнением!
bwc2h7m2gf29
bwc2h7m2gf29
вчера в 19:03
Поздравляем! Желаем удачи?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:00
Мои поздравления Марио!
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