«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес

«Спартак» поздравил защитника Айртона, арендованного «Фламенго», с победой в финале Кубка Либертадорес.
Айртон был арендован у «Спартака» в марте 2022 года.
|Фламенго1 : 0Атлетико Паранаэнсе
|Матч завершен
«Спартак» поздравил защитника Айртона, арендованного «Фламенго», с победой в финале Кубка Либертадорес.
Айртон был арендован у «Спартака» в марте 2022 года.
Правда, и Спартак без Айртона взял Кубок России. Система сломана ))
А вообще, видимо, Лукас останется в Бразилии. Было бы интересно посмотреть на него в составе Спартака у Абаскаля. Уж если Денисов, Литвинов и Зобнин прогрессируют, то Айртон и подавно мог улучшить скиллы.
Правда, и Спартак без Айртона взял Кубок России. Система сломана ))
А вообще, видимо, Лукас останется в Бразилии. Было бы интересно посмотреть на него в составе Спартака у Абаскаля. Уж если Денисов, Литвинов и Зобнин прогрессируют, то Айртон и подавно мог улучшить скиллы.
Обладатель Кубка Либертадорес: 2022
Обладатель Кубка Бразилии: 2022
Парень и так уехал в командировку чтоб показать бразильским коллегам как в футбол играть надо....и незаметно для себя на него титулы посыпались....))
Обладатель Кубка Либертадорес: 2022
Обладатель Кубка Бразилии: 2022
Парень и так уехал в командировку чтоб показать бразильским коллегам как в футбол играть надо....и незаметно для себя на него титулы посыпались....))
https://youtu.be/vr2L0nNkSjI
3,5 года в Спартаке - 0 титулов...
Полгода во Фламенго - 2 титула...
3,5 года в Спартаке - 0 титулов...
Полгода во Фламенго - 2 титула...