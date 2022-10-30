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«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:31
Наши поздравления Лукасу ! Как же нам его сейчас не хватает ! Хлусевич впереди -это мрак !
makkie
makkie
вчера в 12:26
Ушёл из Спартака - завоевал трофей!

Правда, и Спартак без Айртона взял Кубок России. Система сломана ))
А вообще, видимо, Лукас останется в Бразилии. Было бы интересно посмотреть на него в составе Спартака у Абаскаля. Уж если Денисов, Литвинов и Зобнин прогрессируют, то Айртон и подавно мог улучшить скиллы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:10
Кубот Айртон взял, кубок
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:50
Ему и так достаточно...
Обладатель Кубка Либертадорес: 2022
Обладатель Кубка Бразилии: 2022

Парень и так уехал в командировку чтоб показать бразильским коллегам как в футбол играть надо....и незаметно для себя на него титулы посыпались....))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:38, ред.
Он просто немного припозднился)...да и Фламенго, судя по табличке чемпионом Бразилии в этом сезоне не станет...

Варвар7
Варвар7
вчера в 10:19
В жизни бывает происходят странные вещи - возможно скоро Айртон будет поздравлять Спартак с победой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
Айртона с трофеем !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
вчера в 08:56
Это ты Лукасу теперь попытайся внушить...))))

3,5 года в Спартаке - 0 титулов...
Полгода во Фламенго - 2 титула...
Gahi
Gahi
вчера в 08:53
У каждого свой праздник. Удачи
ABir
ABir
вчера в 08:51
Где Спартак, там Победа!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:43, ред.
Ушёл из Спартака -получил титул...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:38
Айртон уже давно не помнит про спартак а эти поздравляют.
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 08:21
В засос)
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