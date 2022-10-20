Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с 50-летием

вчера, 14:00

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего футболиста и тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, специалисту исполнилось 50 лет.

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России, лучший игрок чемпионата-1997. С юбилеем, Дмитрий Анатольевич!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У Марио Фернандеса родился сын
02 октября Фото
ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения
19 сентября
«Спартак» поздравил Тедеско с днём рождения
12 сентября Фото
Сборная России опубликовала поздравление Черчесова с днём рождения
02 сентября
Сборная России поздравила Станислава Черчесова с днём рождения
02 сентября Фото
Гасилин обратился к болельщикам
01 сентября
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:45
С Днём рождения и юбилеем, Дима! Спасибо за победы в красно-белой футболке!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:06
«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с 50-летием и в подарок вернул его багаж завалявшийся на базе в Тарасовке.

А если серьёзно, то Дмитрий провёл замечательную карьеру. Главные успехи пришлись на карьеру в Порту где он выиграл лигу чемпионов и кубок УЕФА.
В России он прежде всего запомнился игрой за Спартак, но и не стоит забывать, что в Спартак он попал из Локомотива.

С днем рождения Дмитрий!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:01
Димона с Днюхой, один из лучших в бывшем Спартаке
nequ2d8urrtv
nequ2d8urrtv
вчера в 14:04
Здоровья Димону!
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:04
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     