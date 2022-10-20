«Спартак» поздравил Дмитрия Аленичева с 50-летием

Пресс-служба «Спартака» поздравила бывшего футболиста и тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня, 20 октября, специалисту исполнилось 50 лет.
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака», двукратный обладатель Кубка России, лучший игрок чемпионата-1997. С юбилеем, Дмитрий Анатольевич!
А если серьёзно, то Дмитрий провёл замечательную карьеру. Главные успехи пришлись на карьеру в Порту где он выиграл лигу чемпионов и кубок УЕФА.
В России он прежде всего запомнился игрой за Спартак, но и не стоит забывать, что в Спартак он попал из Локомотива.
С днем рождения Дмитрий!!!
А если серьёзно, то Дмитрий провёл замечательную карьеру. Главные успехи пришлись на карьеру в Порту где он выиграл лигу чемпионов и кубок УЕФА.
В России он прежде всего запомнился игрой за Спартак, но и не стоит забывать, что в Спартак он попал из Локомотива.
С днем рождения Дмитрий!!!
Вот то, что Аленичев обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги Чемпионов и в обоих финалах забивал голы, это действительно великое достижение
Особенно для российского футбола
Вот то, что Аленичев обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги Чемпионов и в обоих финалах забивал голы, это действительно великое достижение
Особенно для российского футбола