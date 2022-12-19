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Месси опубликовал фотографию с Кубком мира в самолёте

вчера, 18:29
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети выложил фотографию с Кубком мира. Снимок сделан в самолёте, на котором национальная команда вернулась из Катара.

Аргентина стала чемпионом мира 2022 года, обыграв Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Месси опубликовал фотографию с Кубком мира в самолёте

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 23:24
Почему люди начали поклоняться гному? Что он сделал необычного? 7 голов из них 4, это пенальти и один пенальти в ворота сборной Польши он не забил. Лучший футболист это Мбапе, который в одиночку переломил ход матча, когда его команда просто стояла. Вот это и есть настоящий футбол. Аргентинцы играют в грязный футбол, для них все средства хороши и видно, как авторитет меськи давит на многих судей. Игры разбивается на мелкие эпизоды, разбирательства, отсюда и рваный темп, где они себя чувствуют комфортно… Не самая лучшая команда выиграла этот ЧМ, немцы и англичане например намного смотрибельный футбол демонстрировали.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:39
высрадал наконец-то
112910415
112910415
вчера в 22:29
такое не забыть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:30
Главное чтоб с автобуса не уронил!
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 20:22
Заслужил заслуженно. На дне терпения оседает золото. Помню его неудачи 3 года подряд. Все кто отпишется теперь от Рона и подпишется после него на Месси (именно перекочует) грош вам цена!
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:02, ред.
Что-то сборной что-то не видно в салоне. Наверняка вплавь кое-как добираются.
А ведь могли взять вчера Кубок, но Лионель был неудержим!
Futurista
Futurista
вчера в 19:39
Ждем ещё фото...с Кубком мира на парковке...с Кубком мира в туалете...с Кубком мира стоя на лыжах в гамаке....
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:39
Я болел за Аргентину, переживал месяц. И вчера Аргентина выиграла. Ночью мои знакомые болельщики Франции вроде бы успокоились, сегодня нечто было, целый день бомбили меня по ватцап, высказывая, что матч куплен. Что тренер Франции, их футболисты, Инфантино знали об исходе заранее, что нужно было, чтобы Португалия вышла в финал, игра была бы классной, типа. Еле отбился от них за целый день)))
monah-10
monah-10 ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 19:22
Я за них вчера нажрался, сначала с рюмок, потом стаканами, в итоге как сегодня сказали и с графина.
shlomo
shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:18, ред.
Персональный психотерапевт строго настрого запретил для Рона на месяц интернет и телевидение... не дай Бог, что может с психикой случится....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:13
Роналду лайкнул или завыл?
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Столик погрызанный в глаза бросается больше, чем Месси с кубком, что со мной не так.....:)))))

"Барселона» опубликовала фото Лионеля Месси с Кубком мира. Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐🏆 – сказано в подписи «Барселоны» к фотографии, на которой Месси целует трофей"

Ну а так что, теперь очевидно. То, что суждено - обязательно случится. На самом деле, судьбой кубок мира для Месси был уготовлен в 2010 году в составе испанской сборной, но он отказался от их предложения в 2004 году, то есть он своим выбором изменил свой путь. Но кубок мира к нему всё равно пришел, другим путем и потом. И я считаю это самый мужественный и правильный поступок, что выбрал Родину. Испания в итоге взяла без него, а вот в Аргентине он (вместе с командой) подарил счастье людям, не знавшим его с 1986 года.... БРАВО Лео....ТЫ Лучший!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 18:42
Жалко нельзя выпить из этого Кубка..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:37
История, которую будут помнить потомки. Долгий, с мучениями, насмешками, унижениями был это путь. А он такой же. Скромный, без понтов, с открытыми глазами к каждому.
Гость
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