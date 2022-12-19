Месси опубликовал фотографию с Кубком мира в самолёте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в социальной сети выложил фотографию с Кубком мира. Снимок сделан в самолёте, на котором национальная команда вернулась из Катара.
Аргентина стала чемпионом мира 2022 года, обыграв Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
"Барселона» опубликовала фото Лионеля Месси с Кубком мира. Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐🏆 – сказано в подписи «Барселоны» к фотографии, на которой Месси целует трофей"
Ну а так что, теперь очевидно. То, что суждено - обязательно случится. На самом деле, судьбой кубок мира для Месси был уготовлен в 2010 году в составе испанской сборной, но он отказался от их предложения в 2004 году, то есть он своим выбором изменил свой путь. Но кубок мира к нему всё равно пришел, другим путем и потом. И я считаю это самый мужественный и правильный поступок, что выбрал Родину. Испания в итоге взяла без него, а вот в Аргентине он (вместе с командой) подарил счастье людям, не знавшим его с 1986 года.... БРАВО Лео....ТЫ Лучший!
"Барселона» опубликовала фото Лионеля Месси с Кубком мира. Для нас ты всегда будешь лучшим 🐐🏆 – сказано в подписи «Барселоны» к фотографии, на которой Месси целует трофей"
Ну а так что, теперь очевидно. То, что суждено - обязательно случится. На самом деле, судьбой кубок мира для Месси был уготовлен в 2010 году в составе испанской сборной, но он отказался от их предложения в 2004 году, то есть он своим выбором изменил свой путь. Но кубок мира к нему всё равно пришел, другим путем и потом. И я считаю это самый мужественный и правильный поступок, что выбрал Родину. Испания в итоге взяла без него, а вот в Аргентине он (вместе с командой) подарил счастье людям, не знавшим его с 1986 года.... БРАВО Лео....ТЫ Лучший!