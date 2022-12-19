Месси опубликовал фотографию с Кубком мира в самолёте

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вчера, 18:29

Нападающий сборной Аргентины в социальной сети выложил фотографию с Кубком мира. Снимок сделан в самолёте, на котором национальная команда вернулась из Катара.

Аргентина стала чемпионом мира 2022 года, обыграв Францию (3:3, 4:2 по пенальти).