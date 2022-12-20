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«Тоттенхэм» предложит Конте повышение зарплаты

вчера, 21:07

«Тоттенхэм» предложит главному тренеру Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты.

«Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на 1 миллион фунтов стерлингов в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Соглашение тренера со «шпорами» действует до конца текущего сезона и может быть продлено еще на 12 месяцев.

Антонио возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года.

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g7ad47ntzfn4
g7ad47ntzfn4
вчера в 21:19
Теперь всё будет зависеть от семьи!!!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:12
Попробуйте сейчас, должно работать как надо.
Гость
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