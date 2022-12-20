«Тоттенхэм» предложит Конте повышение зарплаты

1671559630

вчера, 21:07

«Тоттенхэм» предложит главному тренеру новый контракт с повышением зарплаты.

«Шпоры» готовы поднять зарплату итальянского специалиста на 1 миллион фунтов стерлингов в год. Также сообщается, что клуб готов подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду.

Однако Конте не торопится с подписанием нового контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Соглашение тренера со «шпорами» действует до конца текущего сезона и может быть продлено еще на 12 месяцев.

Антонио возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года.