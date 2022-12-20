Дешам хочет продлить контракт со сборной Франции

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вчера, 17:14

Главный тренер сборной Франции склоняется к тому, чтобы продолжить работу с национальной командой.

Окончательное решение будет принято в январе, а предварительные переговоры должны пройти до конца 2022 года.

При этом Дешам хочет заключить контракт до конца 2026 года, чтобы бороться с командой не только за выход на Евро-2024 в Германии, но и, возможно, на чемпионат мира в Северной Америке в 2026 году,

Действующий контракт 54-летнего специалиста заканчивается 31 декабря 2022 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021), серебряными призерами чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).