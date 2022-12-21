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В «Барселоне» понимают, что вернуть Месси очень трудно

вчера, 17:18

«Барселона» надеется вернуть нападающего Лионеля Месси, который сейчас играет за ПСЖ.

«Сине-гранатовые» полагают, что аргентинцу на данный момент очень комфортно в его нынешней команде, сейчас он чувствует себя лучше, чем в предыдущие трансферные периоды. Помимо этого, каталонцам известно, что парижане готовы продлить соглашение с Месси, его текущий контракт с ПСЖ действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
Но Лео пока на ТОП уровне и может ещё в течении 1-2 сезонов бороться за ЛЧ, поэтому пока есть клубы которые предложат лучшие спортивные и финансовые условия.
С ковидом начался весь переполох. До этого для всех футболистов Барса была райским наслаждением! Но эти деньги он оправдывал игрой с полна! Чего только стоило з. плата Юмтити, сейчас Ф. де Ионга и все. остальных. Да, у Месси была самая большая з. плата! Но именно он тащил эту донную команду до полуфиналов Лч. Дома шикарными преимуществом 3: 0 обеспечил финал Лч. Но у Вы силенок не хватило одному в ответке ( не бывает так что все время тащить на своем горбу. Вон даже молодой Мбаппе на ЧМ против Англии потерялся, так что всю вину на одного игрока навесить ему просто надоело). Последние годы с уходом Ней, а потом Суареса, у Лео практический была адская жизнь. При каждой поражения виновником был именно Месси.
протон
протон
вчера в 19:42
Лео в Барсе: Олимпиада
Лео после ухода из Барсы: Кубок Америки (фактически был одной ногой в другом клубе), Финалиссима и Чемпионат Мира
Он мечтал о международных титулах долгие годы. Да, конечно, это может быть обычное совпадение.
Но даже, если и так, сейчас именно в ПСЖ он может бороться за 8-ой ЗМ. Даже в конкуренции с Мбаппе и Неймаром он может стать лучшим по гол пас, выиграть ещё один ЛЧ. Про Лигу 1 даже и говорить не стоит.

Что получит Лео в Барсе? Стотысячный Камп Ноу, который стоя ему аплодирует, ЛЕ и может быть ещё Ла Лигу. Но стоит ли это того, учитывая, как быстро налаживается жизнь в Париже и итак уже полученное всенародное признание и любовь любого футбольного болельщика, кроме фанов Криштиану?
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 19:24
Не нужно возвращаться, возможно через год,полтора потеряет форму. Да, Месси есть Месси. Но, от него будут ждать космического уровня футбола, в 35-36 будет трудно уже. Не нужно делать ошибку Криштиану
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:40
Где-то читал что фактор ПСЖ для топ игроков в завоевании кубка ЧМ играл важную роль, как минимум у Роналдиньо, Мбаппе и вот Месси.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:38
ПСЖ от этого ЧМ сорвал куш, думаю ещё ближайшие 3-4 года фактор Месси будет приносить огромный доход и прибавит популярности клубу. А если учесть что там ещё Мбаппе с Нейманом и Хакими, то темболее. Поклонников этого клуба возросло в разы. Проект Катара думаю оправдал себя. Осталось победить ЛЧ и ожидать более чем лучшего исхода было бы глупо.
shlomo
shlomo
вчера в 17:27
А что, если Лео не мог выиграть ЧМ из-за того, что был игроком Барселоны в тепличных условиях и после переезда в ПСЖ стал другим и "снял проклятие"?...:))))

Одного не могу понять, кому нужно это сотрудничество, кроме фанатов?Барселона не будет строить игру вокруг 36-летнего игрока, не говоря уже о финансовых трудностях. Месси вряд ли горит желанием возвращаться в сырой проект из куда более мощного ПСЖ. Ну и Париж ничем не хуже Барселоны и между ними всего 1.5 часа на самолёте. Чисто ностальгия? Если только Лапорта хочет хайпить, чтобы привлекать спонсорские контракты, а Месси - супер бренд... Кстати, клуб все ещё не рассчитался с ним по долгам и, возможно, Лапорта собирается погасить их с привлечённых инвестиций таким образом....

Пи.Си. Когда-то переход Неймара в ПСЖ был понижением, теперь переход Месси в Барсу это понижение, вот как то так и живем....
Mher Door
Mher Door
вчера в 17:19
Не трудно, а невозможно. Месси продлит свой контракт еще до 2025-ого года минимум.
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