В «Барселоне» понимают, что вернуть Месси очень трудно

«Барселона» надеется вернуть нападающего Лионеля Месси, который сейчас играет за ПСЖ.
«Сине-гранатовые» полагают, что аргентинцу на данный момент очень комфортно в его нынешней команде, сейчас он чувствует себя лучше, чем в предыдущие трансферные периоды. Помимо этого, каталонцам известно, что парижане готовы продлить соглашение с Месси, его текущий контракт с ПСЖ действует до лета 2023 года.
С ковидом начался весь переполох. До этого для всех футболистов Барса была райским наслаждением! Но эти деньги он оправдывал игрой с полна! Чего только стоило з. плата Юмтити, сейчас Ф. де Ионга и все. остальных. Да, у Месси была самая большая з. плата! Но именно он тащил эту донную команду до полуфиналов Лч. Дома шикарными преимуществом 3: 0 обеспечил финал Лч. Но у Вы силенок не хватило одному в ответке ( не бывает так что все время тащить на своем горбу. Вон даже молодой Мбаппе на ЧМ против Англии потерялся, так что всю вину на одного игрока навесить ему просто надоело). Последние годы с уходом Ней, а потом Суареса, у Лео практический была адская жизнь. При каждой поражения виновником был именно Месси.
С ковидом начался весь переполох. До этого для всех футболистов Барса была райским наслаждением! Но эти деньги он оправдывал игрой с полна! Чего только стоило з. плата Юмтити, сейчас Ф. де Ионга и все. остальных. Да, у Месси была самая большая з. плата! Но именно он тащил эту донную команду до полуфиналов Лч. Дома шикарными преимуществом 3: 0 обеспечил финал Лч. Но у Вы силенок не хватило одному в ответке ( не бывает так что все время тащить на своем горбу. Вон даже молодой Мбаппе на ЧМ против Англии потерялся, так что всю вину на одного игрока навесить ему просто надоело). Последние годы с уходом Ней, а потом Суареса, у Лео практический была адская жизнь. При каждой поражения виновником был именно Месси.