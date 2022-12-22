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Три европейских клуба и один из топ-клубов РПЛ интересуются игроком «Урала»

сегодня, 09:24

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниел Мишкич входит в сферу интересов ведущих клубов Греции и Чехии, регулярно выступающих в еврокубках.

Действующий контракт 29‑летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона.

Полузащитник сильно провёл первую половину чемпионата. «Урал» с приходом нового главного тренера радикально изменился в лучшую сторону, и Мишкич — важный игрок в системе Ганчаренко.

Агенты футболиста находятся в переговорном процессе, спрос на него есть. В частности, со стороны греческого АЕКа и чешской «Виктории» Пльзень, есть диалог с польской «Легией». Поэтому исключать ничего нельзя. Также у Мишкича есть вариант продолжения карьеры в одном из ведущих клубов РПЛ.

На счету Мишкича 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. В России футболист выступает с 2018 года, когда перешёл в «Оренбург».

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Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:01
Участие в Еврокубках - это один из факторов, который может повлиять на выбор Мишкича.
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