Три европейских клуба и один из топ-клубов РПЛ интересуются игроком «Урала»

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сегодня, 09:24

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» входит в сферу интересов ведущих клубов Греции и Чехии, регулярно выступающих в еврокубках.

Действующий контракт 29‑летнего футболиста заканчивается в конце этого сезона.

Полузащитник сильно провёл первую половину чемпионата. «Урал» с приходом нового главного тренера радикально изменился в лучшую сторону, и Мишкич — важный игрок в системе Ганчаренко. Агенты футболиста находятся в переговорном процессе, спрос на него есть. В частности, со стороны греческого АЕКа и чешской «Виктории» Пльзень, есть диалог с польской «Легией». Поэтому исключать ничего нельзя. Также у Мишкича есть вариант продолжения карьеры в одном из ведущих клубов РПЛ .

На счету Мишкича 19 матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах, один гол и одна результативная передача. В России футболист выступает с 2018 года, когда перешёл в «Оренбург».