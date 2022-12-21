В «Индепендьенте» подтвердили переход Камбиндо в «Локомотив»

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вчера, 20:10

Владелец клуба «Индепендьенте Медельин» Рауль Хиральдо высказался о переходе футболиста в «Локомотив».

Сведения об интересе к Камбиндо правдивы. Мы продаем его «Локомотиву».

Трансферная стоимость прав на игрока оценивается в 900 тысяч евро.