В «Индепендьенте» подтвердили переход Камбиндо в «Локомотив»

Владелец клуба «Индепендьенте Медельин» Рауль Хиральдо высказался о переходе футболиста Дибера Камбиндо в «Локомотив».
Сведения об интересе к Камбиндо правдивы. Мы продаем его «Локомотиву».
Трансферная стоимость прав на игрока оценивается в 900 тысяч евро.
Это центральный нападающий ростом под 190 см. Статистика у него унылая, конечно, для такой позиции. Да и среднее время на поле скромное.
Это центральный нападающий ростом под 190 см. Статистика у него унылая, конечно, для такой позиции. Да и среднее время на поле скромное.