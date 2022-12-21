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В «Индепендьенте» подтвердили переход Камбиндо в «Локомотив»

вчера, 20:10

Владелец клуба «Индепендьенте Медельин» Рауль Хиральдо высказался о переходе футболиста Дибера Камбиндо в «Локомотив».

Сведения об интересе к Камбиндо правдивы. Мы продаем его «Локомотиву».

Трансферная стоимость прав на игрока оценивается в 900 тысяч евро.

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протон
протон
вчера в 23:43
Владелец клуба уже сказал, что продают Камбиндо в Локо.
Это центральный нападающий ростом под 190 см. Статистика у него унылая, конечно, для такой позиции. Да и среднее время на поле скромное.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Для Локомотива это усиление в любом случае, тем более за такие копейки .
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