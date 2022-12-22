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Стала известна зарплата потенциального новичка «Спартака»

сегодня, 00:50

Годовая зарплата полузащитника «Хетафе» Неманьи Максимовича составит 1,5 миллиона евро, в случае его перехода в «Спартак».

По информации источника, сторона сербского игрока хочет включить в сделку бонусы за достижение целей. Кроме этого, стороны обсуждают постепенное увеличение фиксированной заработной платы игрока с каждым новым годом контракта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Хетафе» 3 миллиона евро за игрока, но испанский клуб не готов отпускать своего футболиста за такую сумму.

27-летний Максимович в сезоне-2022/23 принял участие в 12 матчах «Хетафе» и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:54
Как я понял всё ещё на предварительной стадии переговоров по этому переходу.
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