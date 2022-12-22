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Мбаппе может перейти в «Реал Мадрид» в летнее трансферное окно

сегодня, 10:38

«Реал Мадрид» планирует купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2023 года.

Как сообщает источник, владелец «Реала» Флорентино Перес готов платить Мбаппе аналогичную сумму заработной платы футболиста в ПСЖ.

Мадридский клуб также готов предложить различные бонусы и комиссионные при подписании соглашения.

Напомним, что контракт Килиана и парижского клуба заключён до 2025 года на сумму 630 миллионов долларов.

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 13:31
Смотря за какую сумму)
Млн за 250 можно было бы отпустить его)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:54
Даже и не знаю как сливочные отнесутся к этому переходу?! Игрок то он шикарный, доказал свой высокий уровень на недавнем ЧМ, но его летний поступок был слишком некрасивым! Тут либо "враг до гроба", либо "понять и простить"....!
Но что тогда будет с Винисиусом???
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:16
Свалит летом точно... 250 лямов и забирайте эгоиста... Кто-нибудь..
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:48
Перес идёт на унижения? Странно. Если перекрыть бегунку проход он исчезает на поле, что показал финал ЧМ.
Стоит ли бегать и унижаться за игроком, который кинул его лично, согласившись на огромные деньги ПСЖ?
Ron09
Ron09
сегодня в 11:30, ред.
Если честно Реально тошнит от этих новостей, надеюсь 1/8 это потолок для Псж в Лч тем более когда Бавария
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:43
Для него это будет идеальным вариантом
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