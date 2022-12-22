Мбаппе может перейти в «Реал Мадрид» в летнее трансферное окно

«Реал Мадрид» планирует купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2023 года.
Как сообщает источник, владелец «Реала» Флорентино Перес готов платить Мбаппе аналогичную сумму заработной платы футболиста в ПСЖ.
Мадридский клуб также готов предложить различные бонусы и комиссионные при подписании соглашения.
Напомним, что контракт Килиана и парижского клуба заключён до 2025 года на сумму 630 миллионов долларов.
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