Мбаппе может перейти в «Реал Мадрид» в летнее трансферное окно

1671694700

сегодня, 10:38

«Реал Мадрид» планирует купить нападающего ПСЖ летом 2023 года.

Как сообщает источник, владелец «Реала» готов платить Мбаппе аналогичную сумму заработной платы футболиста в ПСЖ .

Мадридский клуб также готов предложить различные бонусы и комиссионные при подписании соглашения.

Напомним, что контракт Килиана и парижского клуба заключён до 2025 года на сумму 630 миллионов долларов.