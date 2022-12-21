Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Президент «Барселоны» хочет связаться с Месси

вчера, 23:39

«Барселона» не отказывается от намерения вернуть нападающего Лионеля Месси.

Каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года. Президент клуба Жоан Лапорта в ближайшие дни собирается связаться с игроком.

Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег ПСЖ, делает её возможной.

Ранее сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижанами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» и ПСЖ поборются за Энцо Фернандеса
Вчера, 23:58
СлухиСаша Бой может перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 23:35
«Милану» интересен полузащитник «Ливерпуля»
Вчера, 23:32
«Барселона» передумала покупать полузащитника сборной Португалии
Вчера, 23:26
«Ювентус» готов продать полузащитника сборной Франции
Вчера, 23:19
«Тоттенхэм» заинтересован в защитнике «Спортинга»
Вчера, 22:51
Сортировать
Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 01:42
Обвязавшись прыгнут со скалы))
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:30
У Аль-Насра шансов на Месси больше... А-ха-ха-ха...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:03
Зачем ему это.
Месси очень мстительный человек.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Сейчас это сложно Месси занят.
Elliada
Elliada
вчера в 23:43
Поезд ушел. Месси не вернется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 