Президент «Барселоны» хочет связаться с Месси

«Барселона» не отказывается от намерения вернуть нападающего Лионеля Месси.
Каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года. Президент клуба Жоан Лапорта в ближайшие дни собирается связаться с игроком.
Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег ПСЖ, делает её возможной.
Ранее сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижанами.
Месси очень мстительный человек.
Месси очень мстительный человек.