Президент «Барселоны» хочет связаться с Месси

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вчера, 23:39

«Барселона» не отказывается от намерения вернуть нападающего .

Каталонцы хотят подписать бывшего капитана команды в качестве свободного агента летом 2023 года. Президент клуба в ближайшие дни собирается связаться с игроком.

Проблемы с финансами у «Барселоны» сохраняются, однако то, что сделка может быть заключена без выплаты денег ПСЖ , делает её возможной.

Ранее сообщалось, что Месси уже дал согласие на продление контракта с парижанами.