Роналду встретится с руководством «Аль-Насра»

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сегодня, 08:41

Нападающий близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Foot Mercato сообщает, что португалец на этой неделе встретится с руководством клуба. «Аль-Наср» хочет как можно быстрее заключить с Роналду контракт.

Ранее сообщалось о том, что клуб из Саудовской Аравии остаётся единственным, предложившим контракт бывшему форварду «Манчестер Юнайтед».