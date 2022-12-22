Нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».
Foot Mercato сообщает, что португалец на этой неделе встретится с руководством клуба. «Аль-Наср» хочет как можно быстрее заключить с Роналду контракт.
Ранее сообщалось о том, что клуб из Саудовской Аравии остаётся единственным, предложившим контракт бывшему форварду «Манчестер Юнайтед».
А балласт отправится в страну верблюдов и не будет иметь отношения к футболу.
А балласт отправится в страну верблюдов и не будет иметь отношения к футболу.