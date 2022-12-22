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Роналду встретится с руководством «Аль-Насра»

сегодня, 08:41

Нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср».

Foot Mercato сообщает, что португалец на этой неделе встретится с руководством клуба. «Аль-Наср» хочет как можно быстрее заключить с Роналду контракт.

Ранее сообщалось о том, что клуб из Саудовской Аравии остаётся единственным, предложившим контракт бывшему форварду «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 09:10
Это здорово. Это будет хороший год. Месси выиграл ЧМ. Получит 8-й ЗМ. Количество голов перевалит за 800 (на данный момент у Месси 793 гола за карьеру), количество голов за сборную перевалит за 100 (сейчас 98), количество голов за клубы перевалит за 700 (сейчас 695). Обойдет Дани Алвеса по количеству трофеев и станет самым титулованным игроком в истории (сейчас у Месси 42 трофея, у Алвеса 43). Подпишет новый контракт и останется в Европе минимум на 2 года.

А балласт отправится в страну верблюдов и не будет иметь отношения к футболу.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:03
Если балласту нужны были деньги, он давно подписал контракт с Аль-Насром. Ждал месяц предложений от других клубов, никто не хочет его подписать. Заключит контракт с Аль-Насром потому что другого выбора нет. Это не подарок на НГ, а закат карьеры. Аль-Насру не нужен балласт как футболист, они и так на первом месте в своем чемпионате. Он нужен как пиар ход, чтобы провести у себя ЧМ 2030. Но я не думаю, что сработает. ФИФА не решится дважды за короткий срок провести ЧМ в арабской стране
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:50
Ни Бруну, ни Бернарду, ни Фелишу таких подарков на НГ дед мороз не положит под елку.
Гость
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