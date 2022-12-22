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Беллингем может перейти в «Реал». Игрок не хочет возвращаться в Англию

сегодня, 12:32

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не желает возвращаться в Англию.

Как сообщает AS, англичанин хочет перейти в «Реал». Мадридцы заинтересованы в подписании игрока в 2023 году, а желание самого футболиста облегчит переход, учитывая интерес со стороны других клубов. На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Сливочным» придётся заплатить за трансфер 120 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:19
Многие говорили, что играя в Дортмунде и показывать там такой уровень, это не показатель мастерства, то на ЧМ Джуд показал свой класс!!! Думаю он и Букайо Сака были лучшими в составе сборной Англии.
В Мадриде думаю место ему точно будет, т.к летом скорее всего уйдут Кроос и Модрич, а вот заиграет ли Джуд??? Не припомню британцев, которые хорошо бы себя проявили в Реале
Любoмир
Любoмир
сегодня в 12:40
Думаю, что место себе найдет, а против хотелки не стоит идти и грать
Гость
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