Беллингем может перейти в «Реал». Игрок не хочет возвращаться в Англию

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сегодня, 12:32

Полузащитник дортмундской «Боруссии» не желает возвращаться в Англию.

Как сообщает AS, англичанин хочет перейти в «Реал». Мадридцы заинтересованы в подписании игрока в 2023 году, а желание самого футболиста облегчит переход, учитывая интерес со стороны других клубов. На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

«Сливочным» придётся заплатить за трансфер 120 млн евро.