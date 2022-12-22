Беллингем может перейти в «Реал». Игрок не хочет возвращаться в Англию

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не желает возвращаться в Англию.
Как сообщает AS, англичанин хочет перейти в «Реал». Мадридцы заинтересованы в подписании игрока в 2023 году, а желание самого футболиста облегчит переход, учитывая интерес со стороны других клубов. На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
«Сливочным» придётся заплатить за трансфер 120 млн евро.
В Мадриде думаю место ему точно будет, т.к летом скорее всего уйдут Кроос и Модрич, а вот заиграет ли Джуд??? Не припомню британцев, которые хорошо бы себя проявили в Реале
В Мадриде думаю место ему точно будет, т.к летом скорее всего уйдут Кроос и Модрич, а вот заиграет ли Джуд??? Не припомню британцев, которые хорошо бы себя проявили в Реале