Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ

Нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с саудовским «Аль-Насром».
Как сообщает Marca, официально о соглашении могут объявить в ближайшие часы, как только португалец прибудет в Эр-Рияд. Контракт может быть подписан до 2030 года, при этом 2,5 года Роналду будет игроком команды с зарплатой в 200 млн евро за сезон, а остальное время — послом Саудовской Аравии при подаче совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года. В этот период его зарплата увеличится.
Отмечается, что «Аль-Наср» расстанется с тремя игроками ради подписания Роналду, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.
Это ещё одно доказательство, что Роналду за бабки и мать родную продаст, а все его благотворительности нужны были только для того, что бы им восхищались, ну и налоги меньше платить.
Помогал детям, а потом бил на стадионе детей-инвалидов.
Не знаю какие ещё нужны доказательства его фанам, что бы они наконец то поняли кто он по жизни.
Наверное и этого мало, ведь когда он ударил ребёнка-инвалида прямо на стадионе, то его фаны виноватым сделали всех, мальчика-инвалида, его мать (якобы подняла шумиху ради денег), но то, что Роналду ударил ребёнка-инвалида это для них нормально, ведь они его фаны, он не может быть виноватым.
Это ещё одно доказательство, что Роналду за бабки и мать родную продаст, а все его благотворительности нужны были только для того, что бы им восхищались, ну и налоги меньше платить.
Помогал детям, а потом бил на стадионе детей-инвалидов.
Не знаю какие ещё нужны доказательства его фанам, что бы они наконец то поняли кто он по жизни.
Наверное и этого мало, ведь когда он ударил ребёнка-инвалида прямо на стадионе, то его фаны виноватым сделали всех, мальчика-инвалида, его мать (якобы подняла шумиху ради денег), но то, что Роналду ударил ребёнка-инвалида это для них нормально, ведь они его фаны, он не может быть виноватым.
Ему так в Саудовской Аравии и сказали: "Да посол ты...".
Ему так в Саудовской Аравии и сказали: "Да посол ты...".