Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ

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сегодня, 12:20

Нападающий близок к подписанию контракта с саудовским «Аль-Насром».

Как сообщает Marca, официально о соглашении могут объявить в ближайшие часы, как только португалец прибудет в Эр-Рияд. Контракт может быть подписан до 2030 года, при этом 2,5 года Роналду будет игроком команды с зарплатой в 200 млн евро за сезон, а остальное время — послом Саудовской Аравии при подаче совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года. В этот период его зарплата увеличится.

Отмечается, что «Аль-Наср» расстанется с тремя игроками ради подписания Роналду, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.