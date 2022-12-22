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Роналду может стать послом заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на ЧМ

сегодня, 12:20

Нападающий Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с саудовским «Аль-Насром».

Как сообщает Marca, официально о соглашении могут объявить в ближайшие часы, как только португалец прибудет в Эр-Рияд. Контракт может быть подписан до 2030 года, при этом 2,5 года Роналду будет игроком команды с зарплатой в 200 млн евро за сезон, а остальное время — послом Саудовской Аравии при подаче совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира 2030 года. В этот период его зарплата увеличится.

Отмечается, что «Аль-Наср» расстанется с тремя игроками ради подписания Роналду, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:45
Для Рона не существует никаких принципов. Для него самое важное - «личное Я». Такой спортсмен априори не может считаться великим. Великие мотивируют, а Рон своими поступками вызывает только чувство отвращения.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:29
Не знал, но посмотрел и реально Португалия подала заявку на проведения ЧМ 2030.
Это ещё одно доказательство, что Роналду за бабки и мать родную продаст, а все его благотворительности нужны были только для того, что бы им восхищались, ну и налоги меньше платить.
Помогал детям, а потом бил на стадионе детей-инвалидов.
Не знаю какие ещё нужны доказательства его фанам, что бы они наконец то поняли кто он по жизни.
Наверное и этого мало, ведь когда он ударил ребёнка-инвалида прямо на стадионе, то его фаны виноватым сделали всех, мальчика-инвалида, его мать (якобы подняла шумиху ради денег), но то, что Роналду ударил ребёнка-инвалида это для них нормально, ведь они его фаны, он не может быть виноватым.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:12
В последнее время Роналду так часто посылали, что он решил стать послом!
Ему так в Саудовской Аравии и сказали: "Да посол ты...".
Elliada
Elliada
сегодня в 13:05
Одно дело играть за деньги, совсем другое предать родину за деньги. Португалия в числе подавших заявку.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 13:01
Да ужжжж... Совсем никому не нужен !
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 12:52, ред.
Португалия тоже собирается подать заявку... И где ты будешь, "любитель" родины?..
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:42
Ну и заявка: две арабские страны и одна европейская
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:31
Совместная заявка? Азия- Африка-Европа, совместно?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:30
Всё может быть , а почему бы и нет.
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