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Колосков: «Переход в АФК приведёт к окончательной деградации футбола в РФ»

сегодня, 13:59

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Вопрос будет рассматриваться на заседании исполкома организации завтра, 23 декабря.

Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад. С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:17
Да неужели, хотя бы одна здравая мысль прозвучала.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:15
В эйроппе только с радужными подвязками играют. Лучше в Арктическую конфедерацию.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 15:12
Ни когда мы уже в гей-европе играть не будем. Не ужели это не понятно...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:11, ред.
По Колоскову лучше играть с Киргизами...
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 14:21
Не всегда соглашаюсь с мнением "почетного", но здесь он прав - перейдем в Азию, потом в Европу будет вернуться очень проблематично. Лучше уж потерпеть и дождаться возвращения.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:04
Отстранение это политика, так значит нужно разбираться с ними( с ФИФА) как на Украине
Гость
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