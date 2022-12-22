Колосков: «Переход в АФК приведёт к окончательной деградации футбола в РФ»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Вопрос будет рассматриваться на заседании исполкома организации завтра, 23 декабря.
Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад. С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК.