Романцев: «Не спешите „хоронить“ Роналду»

Бывший главный тренер сборной России поделился своим мнением о нападающем .

Амбициозность и стремление быть лучшим — не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень. Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить — его тут же критикуют.

Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы — не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают. Роналду — личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой.