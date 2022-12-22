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Романцев: «Не спешите „хоронить“ Роналду»

сегодня, 12:54

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился своим мнением о нападающем Криштиану Роналду.

Амбициозность и стремление быть лучшим — не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень. Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить — его тут же критикуют.

Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы — не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают. Роналду — личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:03
Это правда, ему бы только уволить агента и убавить запросы, это ему сейчас и мешает
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:00
Правильно,Роналду еще поиграет и неплохо.
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