Романцев рассказал, в чем Месси уступает Марадоне

Экс-наставник сборной России Олег Романцев рассказал о главном отличии между Лионелем Месси и Диего Марадоной.
Месси уже вошел в число великих футболистов и занял место рядом с Пеле и Марадоной. Безусловно, он стержень сборной Аргентины. Но ведь Лео и до этого был в команде, но лишь в Катаре стал чемпионом мира. Так что говорить о том, что это заслуга одного Месси, было бы не совсем верно.
Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. В 80-м, когда мы играли против Аргентины, Диего было 20 лет и он только что победил на молодежном чемпионате мира. Уже тогда в нем просматривались игровая мощь и лидерские качества, которые он сохранил до своего последнего дня в футболе. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает. В остальном же они оба — великие игроки. И нынешний Лео наверняка понравился бы Диего!
На счет "тащерство". Справедливости ради Марадона и Пеле не играли в одной команде с дно напарниками, они оба никогда не получали золото ЧМ с золотым мячом и бутсой турнира, то есть, были ребята по результативнее. А Наполи стала чемпионом Италии как и 18 других клубов в истории СерииА. Если по такой критерии судить, тогда Варди круче всех. А еще Диего пробовал себя в Барсе тоже и показал ли инопланетные цифры? Что было, то и было. Незачем прибавлять очки Марадоне или убавить у Месси, за какие-то условности.
На счет "тащерство". Справедливости ради Марадона и Пеле не играли в одной команде с дно напарниками, они оба никогда не получали золото ЧМ с золотым мячом и бутсой турнира, то есть, были ребята по результативнее. А Наполи стала чемпионом Италии как и 18 других клубов в истории СерииА. Если по такой критерии судить, тогда Варди круче всех. А еще Диего пробовал себя в Барсе тоже и показал ли инопланетные цифры? Что было, то и было. Незачем прибавлять очки Марадоне или убавить у Месси, за какие-то условности.