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Романцев рассказал, в чем Месси уступает Марадоне

сегодня, 13:46

Экс-наставник сборной России Олег Романцев рассказал о главном отличии между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

Месси уже вошел в число великих футболистов и занял место рядом с Пеле и Марадоной. Безусловно, он стержень сборной Аргентины. Но ведь Лео и до этого был в команде, но лишь в Катаре стал чемпионом мира. Так что говорить о том, что это заслуга одного Месси, было бы не совсем верно.

Марадону отличало то, что он был мужиком с железным характером, настоящим хозяином раздевалки. В 80-м, когда мы играли против Аргентины, Диего было 20 лет и он только что победил на молодежном чемпионате мира. Уже тогда в нем просматривались игровая мощь и лидерские качества, которые он сохранил до своего последнего дня в футболе. Думаю, что в этом компоненте Месси ему уступает. В остальном же они оба — великие игроки. И нынешний Лео наверняка понравился бы Диего!

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Все разговоры про слабый Наполи - заблуждение. Начнем с того, что тогда в Серии А был лимит на легионеров - 3 в команде. Разброс по уровню команд был менее выражен, чем сейчас. Так в 1985 году чемпионат выиграла Верона. Наполи с Марадоной чемпионом стал не сразу, а лишь на третий сезон. Вот список его партнёров в клубе в разные годы: бразильцы Алемао и Карека, а также достаточно известные итальянские игроки - Чиро Феррара, Фернандо Де Наполи, Андреа Карневали, Массимо Криппа, Джанфранко Дзола, Лука Фузи. Вратарём в чемпионский сезон был Клаудио Гарелла, выигравший скудетто с Вероной двумя годами ранее. Ну, и напоследок статистика Диего в первом чемпионском сезоне - 10 голов и 4 передачи в 29 играх.
амурец
амурец
сегодня в 16:40
Марадонна затащил сборную на пьедестал, а Месси и сборную на пьедестал затащили, вот и вся разница
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:13
ГУРУ Палыч - знает ём говорит...
Imrebellion
Imrebellion ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 15:06
Марадона был лучшим своей эпохи. Но на данный момент, как говорил комментатор еще в 2012 году - Месси статистически превзошел всех легенд. А сейчас у него больше трофеев, больше голов+пасов (1150 за 1000 игр, Карл!), сплошные рекорды за сборную, космические цифры по индивидуальным действиям (3к+ обводок, 150 созиданий ежегодно, 150 голов из-за пределов штрафной, заработанные на себе фолы и т.д. и т.д.). Для сравнения можно брать цифры Роналду. Или же надеяться чтобы новые звезды типа Мбаппе и Холанда продолжали забивать голы по 50+ еще 10 лет.
На счет "тащерство". Справедливости ради Марадона и Пеле не играли в одной команде с дно напарниками, они оба никогда не получали золото ЧМ с золотым мячом и бутсой турнира, то есть, были ребята по результативнее. А Наполи стала чемпионом Италии как и 18 других клубов в истории СерииА. Если по такой критерии судить, тогда Варди круче всех. А еще Диего пробовал себя в Барсе тоже и показал ли инопланетные цифры? Что было, то и было. Незачем прибавлять очки Марадоне или убавить у Месси, за какие-то условности.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:00
Согласен с Иванычем, Марадона был лидером где бы не играл,а Месси нужны партнёры сильные, без них он средненький
kindpennywise
kindpennywise ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 14:53
Оставь да. Как фан Роналду скажу - был бы ВАР и Марадона был бы за спиной Месси
drug01
drug01
сегодня в 14:18
Сравнивать этих игроков можно очень долго, но главное надо отметить что тот футбол и нынешний отличаются
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 14:11
Марадона, как бы не говорили, что наркоман и так далее пришёл в голый Наполи, который стоял на вылет. Конкуренция в серии А тогда была раз в 10 - 12 выше, чем сейчас. По сути вообще другая лига. В короткий срок поднять Наполи в таких условиях из небытия в лидеры серии А практически невозможно. Тем не менее это удалось. Потом уже наступила наркозависимость и всё такое. Но, что тут главное, поднятие Наполи тогда было намного сложнее и круче любого Кубка мира, хоть 86-го, хоть нынешнего.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 14:05
Ну тогда надо было и сильные стороны Лео и слабые Диего перечислить)
Марадона - без игры рукой он бы не выиграл ЧМ.
Марадона - то что говорил и делал диего за это Месси бы отстранили ты от футбола на пол года
Марадона - наркоман
Месси - добился гораздо большего на клубном уровне
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:01
Есть только одно НО... наркотики, алкоголизм и особенно "рука Бога" эти и отличает одного от другого
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Comentarios
сегодня в 13:57, ред.
Добавалю и его не нужно было зауши тянуть сам все доказывал
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