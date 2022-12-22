Орлов: «Роналду надо идти в „Реал“. Анчелотти может его реанимировать»

Комментатор поделился мнением о том, закрыт ли спор о том, кто лучше — Лионель Месси или .

Спор о том, кто лучше — Месси или Роналду — окончен? Подождите ещё, не торопитесь. Роналду ещё не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду ещё есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду ещё в порядке. Это какой-то знак.