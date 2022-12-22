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Орлов: «Роналду надо идти в „Реал“. Анчелотти может его реанимировать»

сегодня, 13:13

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, закрыт ли спор о том, кто лучше — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Спор о том, кто лучше — Месси или Роналду — окончен? Подождите ещё, не торопитесь. Роналду ещё не закончил карьеру. Сейчас только Анчелотти может реанимировать Роналду. Для этого Криштиану надо идти в «Реал». Тренер должен выстраивать игру под таких игроков. Это нормально и органично. Потенциал у Роналду ещё есть. Я прочитал недавние высказывания Анчелотти — он сказал, что Роналду ещё в порядке. Это какой-то знак.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
сегодня в 15:56
Надо то надо, да хтож его возметь то?! Эти престарелые псевдо-эксперты как, буд-то, не от мира сего.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:10
Реанимация уже не поможет.
memphis
memphis
сегодня в 14:48
В Зенит, пусть его Семак реанимирует на скамейке
Futurista
Futurista
сегодня в 13:51
Реанимируйте Орлова...он бредит...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:27, ред.
Из Европы может получиться в Челси. Ему надо доказывать а Челси нужен нап
Elliada
Elliada
сегодня в 13:19
Строить игру вокруг 38-летнего игрока?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:14
Растренированность Роналду сказывается, надо ему свои физические кондиции поднять, что бы играть на серьезном уровне.
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