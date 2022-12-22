Пиняев рассказал, почему не состоялся его переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Крыльев Советов» поделился мнением о своем потенциальном переходе в клуб «Манчестер Юнайтед», в котором он проходил стажировку несколько лет назад.

Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю.

Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе.