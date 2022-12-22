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Пиняев рассказал, почему не состоялся его переход в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 14:33

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о своем потенциальном переходе в клуб «Манчестер Юнайтед», в котором он проходил стажировку несколько лет назад.

Закончена ли моя история с «Манчестер Юнайтед»? Наверное, нет, посмотрим. Они говорили, что подпишут меня, когда мне исполнится 18 лет? Мне уже 18, меня не подписали, значит, что-то не так было. Возможно, этого не было. Возможно, выдумали. Я не знаю.

Я хочу оказаться в Европе. Будь то «Манчестер Юнайтед», или «Барселона», или любая другая команда. Хочу оказаться в Европе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:44
в любую другую ?
тогда к Черчесову можно !
auxqe27a3quu
auxqe27a3quu
сегодня в 15:27
Поддерживаю. Если хочет развиваться - надо уезжать.
5g83v6wnjmf3
5g83v6wnjmf3
сегодня в 15:26
Он продолжает считать себя звездой.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 15:02
Главное остаться в Крылья , чтоб сразу оттуда в Реал переходить !
memphis
memphis
сегодня в 14:44
Главное в Локо не окажись... А то все...
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 14:42
Молодец, но амбиции надо немного сдержать) лучше начать со скромной команды, но в Европе. Не делай ошибку, не надо переходить в российскую команду
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