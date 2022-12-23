Стали известны призовые для команд-участниц ЧМ-2022

ФИФА выделит 440 миллионов долларов призовых для сборных, принявших участие в чемпионате мира в Катаре.
Деньги распределяются в зависимости от результата выступления на самом мундиале. Также каждая команда получила 1,5 миллиона долларов за прохождение отбора на чемпионат мира.
Чемпион: Аргентина — 42 млн.
Серебряный призёр: Франция — 30 млн.
Бронзовый призёр: Хорватия — 27 млн.
4-я команда турнира: Марокко — 25 млн.
Дошедшие до 1/4 финала: Бразилия, Нидерланды, Португалия, Англия — 17 млн.
Вышедшие в 1/8 финала: США, Сенегал, Австралия, Польша, Испания, Япония, Швейцария, Южная Корея — 13 млн.
Участники группового этапа:
Катар, Эквадор, Уэльс, Иран, Мексика, Саудовская Аравия, Дания, Тунис, Канада, Бельгия, Германия, Коста-Рика, Сербия, Камерун, Гана, Уругвай — 9 млн.
Что всем продули ?
Что всем продули ?