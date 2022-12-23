Стали известны призовые для команд-участниц ЧМ-2022

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сегодня, 09:16

ФИФА выделит 440 миллионов долларов призовых для сборных, принявших участие в чемпионате мира в Катаре.

Деньги распределяются в зависимости от результата выступления на самом мундиале. Также каждая команда получила 1,5 миллиона долларов за прохождение отбора на чемпионат мира.

Чемпион: Аргентина — 42 млн.

Серебряный призёр: Франция — 30 млн.

Бронзовый призёр: Хорватия — 27 млн.

4-я команда турнира: Марокко — 25 млн.

Дошедшие до 1/4 финала: Бразилия, Нидерланды, Португалия, Англия — 17 млн.

Вышедшие в 1/8 финала: США , Сенегал, Австралия, Польша, Испания, Япония, Швейцария, Южная Корея — 13 млн.

Участники группового этапа:

Катар, Эквадор, Уэльс, Иран, Мексика, Саудовская Аравия, Дания, Тунис, Канада, Бельгия, Германия, Коста-Рика, Сербия, Камерун, Гана, Уругвай — 9 млн.