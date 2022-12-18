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Франция в случае победы на мундиале получит более 40 миллионов евро от ФИФА

вчера, 16:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Сборная Франции в случае победы на чемпионате мира 2022 получит от ФИФА 40,2 миллиона евро. За победу на прошлом мировом первенстве команда получила 32,2 млн евро.

Примерно 30% от данной суммы будет распределено между футболистами и персоналом национальной команды. Каждому игроку достанется по 400 тысяч евро, в 2018 году они получили по 300 тысяч. Помимо этого, у футболистов есть опция в виде бонуса за имиджевые права. На прошлом чемпионате мира эта сумма составила 18 миллионов евро, каждому игроку досталось по 35 тысяч евро за матч. В итоге каждый футболист сборной Франции получил по 545 тысяч евро и часы премиум-класса. На текущем мундиале имиджевые выплаты будут меньше.

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Все комментарии
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 17:32
Черепашке заплатить хватит?
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:23
Есть за что рвать бедра😊
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:06
А в случае поражения сколько им меська заплатит?
Гость
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