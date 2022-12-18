Франция в случае победы на мундиале получит более 40 миллионов евро от ФИФА

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вчера, 16:59

Сборная Франции в случае победы на чемпионате мира 2022 получит от ФИФА 40,2 миллиона евро. За победу на прошлом мировом первенстве команда получила 32,2 млн евро.

Примерно 30% от данной суммы будет распределено между футболистами и персоналом национальной команды. Каждому игроку достанется по 400 тысяч евро, в 2018 году они получили по 300 тысяч. Помимо этого, у футболистов есть опция в виде бонуса за имиджевые права. На прошлом чемпионате мира эта сумма составила 18 миллионов евро, каждому игроку досталось по 35 тысяч евро за матч. В итоге каждый футболист сборной Франции получил по 545 тысяч евро и часы премиум-класса. На текущем мундиале имиджевые выплаты будут меньше.