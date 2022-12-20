Владелец «Кристал Пэлас» стал главным акционером французского топ-клуба

Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».
Холдинг, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба. Они дополнительно инвестируют в клуб 86 миллионов евро.
Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.
Джон Текстор также является совладельцем английского клуба «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский «Ботафого».