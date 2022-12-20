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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2022/2023

Владелец «Кристал Пэлас» стал главным акционером французского топ-клуба

вчера, 23:12

Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».

Холдинг, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба. Они дополнительно инвестируют в клуб 86 миллионов евро.

Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.

Джон Текстор также является совладельцем английского клуба «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский «Ботафого».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:30
С Кристал Пэлас не может разобраться, ещё и Лион утопит . Америкосы топят всё что могут. Привет МЮ и т.д .
Djebrael
Djebrael
вчера в 23:23
Хорошо крутятся деньги... многие могут поучиться на этом...
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