Владелец «Кристал Пэлас» стал главным акционером французского топ-клуба

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вчера, 23:12

Американский бизнесмен Джон Текстор стал мажоритарным акционером «Лиона».

Холдинг, принадлежащий Текстору, выкупил 77,49% акционерного капитала клуба. Они дополнительно инвестируют в клуб 86 миллионов евро.

Жан-Мишель Олас, несмотря на продажу акций, останется президентом клуба как минимум на ближайшие три года. Состав руководства будет изменен в соответствии с новой структурой владения акциями.

Джон Текстор также является совладельцем английского клуба «Кристал Пэлас». Кроме того, ему принадлежит бразильский «Ботафого».