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Широков о переходе в Азию: «Никто нас там не ждёт»

сегодня, 09:31

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе РФС в Азию:

Давайте честно, никто нас там не ждет. Австралия, Япония или Южная Корея хотят, чтобы появился еще один претендент на путевку на чемпионат мира? Почему-то думают, что большой начальник позвонит и все решит, но это далеко не так.

Разве эти страны — Австралия, Япония и Южная Корея — наши большие друзья на политическом поле? Почему мы решили, что Таджикистан, Узбекистан и Киргизия проголосуют так, как нам надо? Мы и сейчас слышим плач команд, что надо много летать, но в Азию надо летать больше. Никто не просчитывает последствий.

В футболе мы не играем год, ничего страшного, надо работать над тем, чтобы наш рейтинг не упал резко, а не бегать туда-сюда. Какое мы отношение исторически имеем к Азии?

И может быть, сборной лучше не играть вообще, чем играть так, как мы провели три последних матча? Сборную превратили в клуб, где можно просматривать футболистов. Национальная сборная — витрина всего футбола, а не просмотровая комиссия. Если устраиваем просмотры, дискредитируем весь институт сборных. Это элита, которая представляет страну и дарит радость болельщикам.

Я против просмотров с прицелом на какой-то турнир, потому что в нашем случае и турнира может не быть, и игроки могут быть уже другие. Играете вы за страну, представляете страну – и состав должен быть сильнейшим.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 10:24
Особенно судьи не ждут таких как широков...
альсато
альсато
сегодня в 09:46
конечно не ждут!..Мы ведь-конкуренты!))))
drug01
drug01
сегодня в 09:43
Широков стал часто писать видно ему простили все его грехи, что делать с нашим футболом сейчас предлагает каждый, болельщик игрок, тренер, специалист-последние должны хорошо просчитать и дать предложение
lotsman
lotsman
сегодня в 09:41
А кто говорил, что нас ждут с распростёртыми объятиями?
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