Аленичев: «Я бы потянул уровень азиатских лиг. Дзюба там затеряется»

Российский тренер Дмитрий Аленичев выразил мнение о том, как российские футболисты выступали бы в Азии.
Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всё было нормально — их уровень потянул бы.
Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!
Как можно себя превозносить, а других принижать?
Думаю что Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко точно не затерялись бы в Азии
Как можно себя превозносить, а других принижать?
Думаю что Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко точно не затерялись бы в Азии