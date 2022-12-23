Аленичев: «Я бы потянул уровень азиатских лиг. Дзюба там затеряется»

Российский тренер выразил мнение о том, как российские футболисты выступали бы в Азии.

Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всё было нормально — их уровень потянул бы.

Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!