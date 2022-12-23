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Аленичев: «Я бы потянул уровень азиатских лиг. Дзюба там затеряется»

сегодня, 09:27

Российский тренер Дмитрий Аленичев выразил мнение о том, как российские футболисты выступали бы в Азии.

Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня всё было нормально — их уровень потянул бы.

Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии. Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!

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cska1948
cska1948
сегодня в 10:21
Почему бы Аленичеву самому не поехать ТУДА и не доказать свою правоту, что он ТАМ не затеряется?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:03
Его мостовой укусил?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:37
Меня всегда удивляет когда люди говорят "Я бы"
Как можно себя превозносить, а других принижать?
Думаю что Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко точно не затерялись бы в Азии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 09:37
Аленичев утверждает, что он не затерялся бы в Азии, причем - бездоказательно. А от других требует доказательств, как то не хорошо получается.
Гость
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