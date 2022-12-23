Вратарь «Интера» завершил карьеру в сборной Камеруна в 26 лет

Вратарь «Интера» объявил, что завершает карьеру в сборной Камеруна:

Все началось в моей маленькой деревне, где с детства семья воспитывала меня в соответствии с ценностями, которые отличают камерунский народ. Я понял, что любовь к моей стране вечна, а моя приверженность к ней не подлежит обсуждению.

Помню, как мы всей семьей смотрели матчи сборной Камеруна. И только камерунцы могут понять, что значит наблюдать за игрой «неукротимых львов». Именно тогда я начал мечтать о том, чтобы однажды надеть футболу национальной команды. И теперь, после бесконечных часов тренировок, бесконечных поездок и большого упорства, я могу с гордостью заявить, что исполнил свою большую мечту.

Но у каждой истории, какой бы прекрасной она ни была, есть конец. И моя история со сборной Камеруна подошла к концу. Игроки приходят и уходят, имена мимолетны, но Камерун важнее любого человека или игрока. Камерун – вечен, как и моя любовь к национальной команде и к нашим болельщикам, которые поддерживали нас, каким бы трудным ни был момент.

Мои чувства никогда не изменятся. Мое камерунское сердце будет биться, где бы я ни был. Я всегда буду биться за то, чтобы прославлять свою страну.

Я буду поддерживать сборную как фанат, так же как это делают более 27 миллионов камерунцев. Я могу только поблагодарить всех, кто доверял мне и верил в меня.