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Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции

сегодня, 13:18

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не хотел видеть нападающего Карима Бензема в команде.

Как утверждает источник, Дешам не был в восторге от мысли о возвращении форварда «Реала» в национальную команду. Отмечается, что Дешам был вынужден вызвать Бензема в сборную из-за его яркой игры в составе мадридского клуба.

Это привело к недовольству лидеров команды – Уго Льориса, Антуана Гризманна, Поля Погба и Оливье Жиру.

Главной проблемой стало отношение Гризманна к возвращению Бензема. Антуан был недоволен, так как считал, что Карим перетягивает все внимание на себя.

Как сообщалось ранее, некоторые игроки были рады тому, что Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:29, ред.
Ну это уже ясно.
Теперь у Франции появился свой Рон , который всем мешает и во всём виноват !)
Гость
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