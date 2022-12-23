Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции

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сегодня, 13:18

Главный тренер сборной Франции не хотел видеть нападающего в команде.

Как утверждает источник, Дешам не был в восторге от мысли о возвращении форварда «Реала» в национальную команду. Отмечается, что Дешам был вынужден вызвать Бензема в сборную из-за его яркой игры в составе мадридского клуба.

Это привело к недовольству лидеров команды – , , и .

Главной проблемой стало отношение Гризманна к возвращению Бензема. Антуан был недоволен, так как считал, что Карим перетягивает все внимание на себя.

Как сообщалось ранее, некоторые игроки были рады тому, что Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре.