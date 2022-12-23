Дешам не хотел видеть Бензема в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не хотел видеть нападающего Карима Бензема в команде.
Как утверждает источник, Дешам не был в восторге от мысли о возвращении форварда «Реала» в национальную команду. Отмечается, что Дешам был вынужден вызвать Бензема в сборную из-за его яркой игры в составе мадридского клуба.
Это привело к недовольству лидеров команды – Уго Льориса, Антуана Гризманна, Поля Погба и Оливье Жиру.
Главной проблемой стало отношение Гризманна к возвращению Бензема. Антуан был недоволен, так как считал, что Карим перетягивает все внимание на себя.
Как сообщалось ранее, некоторые игроки были рады тому, что Бензема пропустит чемпионат мира в Катаре.
Теперь у Франции появился свой Рон , который всем мешает и во всём виноват !)
Теперь у Франции появился свой Рон , который всем мешает и во всём виноват !)