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В Хорватии Ловрена и Брозовича обвинили в симпатиях к фашизму

сегодня, 08:27

Хорватский портал Novosti сообщил о том, что игроки национальной команды Деян Ловрен и Марцело Брозович выкрикивали фашистские лозунги.

Инцидент произошёл во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб. Также сообщается, что позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме.

Ловрен выступает за петербургский «Зенит», Брозович играет в «Интере».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:56
Есть уйма видео с этой вечеринки. Что еще надо?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:31
Потомки усташей что с них взять
альсато
альсато
сегодня в 09:35
а вы не хотите узнать , что скажет сам ДЕЯН (обвиняемый)? и (как непосредственный участник вечеринки)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:32
В статье неточность
Написано что хорваты зиговали, а уже потом пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме
На самом деле игроки зиговали именно во время исполнения песни Марко Перковича, а не потом
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:29
Тут люди пишут - Если это не утка, Неужели это правда
Сами посмотрите в инете. Там куча фото и видео с этой вечеринки где хорваты зигуют под музыку певца с нацистскими текстами
Rattlehead
Rattlehead ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 09:24
Усташи
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:17
Есть подтверждающее видео. Такое надо пресекать и очень жестко наказывать
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:14
Пару лет назад помню Дзюба и Ловрен вместе несли одну большую корзину с цветами на Пискаревском кладбище 9 мая. Ловрен трогательный пост написал в ныне запрещенной соцсети. Надеюсь он вчера просто накидался и это тлетворное влияние Виды и Брозовича. Если это не утка.

Я его не защищаю и очень жестко всегда высказываюсь по этому вопросу НО... единственное напрягает, что какая-то газета сообщила, что кто-то сказал, что на какой-то закрытой вечеринке что-то возможно произошло...
Но если это не утка, то гнать его НА ............ поганой метлой....
LOpp
LOpp
сегодня в 09:10
Ловрену есть с какого брать пример
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:07
Неужели это правда......
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:06
Зенит, Ловрен, фашизм... ничего нового
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:02
Редактор комменты не закрыл. Хотят узнать что люди про это думают. Фото и видео зигующего Ловрена почему не разместили?
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:40, ред.
Какие из Хорватов фашисты?!))) Вот безмозглые эти двое. Я бы еще понял австриец или немец.))
Любoмир
Любoмир
сегодня в 08:35
О как если это все правда, гнать Ловрена поганой метлой...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:34
Там большая часть таких, нечему удивляться.
ABir
ABir
сегодня в 08:34
Если это правда, то этому игроку не место в российском клубе.
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