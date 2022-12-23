В Хорватии Ловрена и Брозовича обвинили в симпатиях к фашизму

Хорватский портал Novosti сообщил о том, что игроки национальной команды Деян Ловрен и Марцело Брозович выкрикивали фашистские лозунги.
Инцидент произошёл во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб. Также сообщается, что позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме.
Ловрен выступает за петербургский «Зенит», Брозович играет в «Интере».
Написано что хорваты зиговали, а уже потом пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме
На самом деле игроки зиговали именно во время исполнения песни Марко Перковича, а не потом
Написано что хорваты зиговали, а уже потом пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме
На самом деле игроки зиговали именно во время исполнения песни Марко Перковича, а не потом
Сами посмотрите в инете. Там куча фото и видео с этой вечеринки где хорваты зигуют под музыку певца с нацистскими текстами
Сами посмотрите в инете. Там куча фото и видео с этой вечеринки где хорваты зигуют под музыку певца с нацистскими текстами
Я его не защищаю и очень жестко всегда высказываюсь по этому вопросу НО... единственное напрягает, что какая-то газета сообщила, что кто-то сказал, что на какой-то закрытой вечеринке что-то возможно произошло...
Но если это не утка, то гнать его НА ............ поганой метлой....
Я его не защищаю и очень жестко всегда высказываюсь по этому вопросу НО... единственное напрягает, что какая-то газета сообщила, что кто-то сказал, что на какой-то закрытой вечеринке что-то возможно произошло...
Но если это не утка, то гнать его НА ............ поганой метлой....
https://youtu.be/rEYQcV7fJyQ