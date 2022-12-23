В Хорватии Ловрена и Брозовича обвинили в симпатиях к фашизму

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сегодня, 08:27

Хорватский портал Novosti сообщил о том, что игроки национальной команды и выкрикивали фашистские лозунги.

Инцидент произошёл во время частной вечеринки после возвращения сборной Хорватии в Загреб. Также сообщается, что позже в кафе игроки пели песни музыканта Марко Перковича, которого обвиняют в фашизме.

Ловрен выступает за петербургский «Зенит», Брозович играет в «Интере».