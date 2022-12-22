Тренер сборной Польши был уволен после «доноса» Левандовского

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сегодня, 19:56

Выяснились некоторые детали ухода главного тренера сборной Польши со своего поста.

Сообщается, что нападающий польской команды повлиял на это своим звонком президенту Польского футбольного союза Цезарию Кулеше. Игрок связался с функционером еще во время чемпионата мира, в разговоре он выразил позицию группы футболистов, которые не хотели продолжать работать под руководством Михневича. Некоторые из игроков даже пообещали завершить карьеру в национальной команде, если данное требование не будет выполнено.

Польша на чемпионате мира 2022 дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).