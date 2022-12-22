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Тренер сборной Польши был уволен после «доноса» Левандовского

сегодня, 19:56

Выяснились некоторые детали ухода главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича со своего поста.

Сообщается, что нападающий польской команды Роберт Левандовски повлиял на это своим звонком президенту Польского футбольного союза Цезарию Кулеше. Игрок связался с функционером еще во время чемпионата мира, в разговоре он выразил позицию группы футболистов, которые не хотели продолжать работать под руководством Михневича. Некоторые из игроков даже пообещали завершить карьеру в национальной команде, если данное требование не будет выполнено.

Польша на чемпионате мира 2022 дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 22:54
Возможно у Левандовского в контракте со сборной прописана «Оклад 10 000 золотых, а еще есть 50 000 золотых бонуса за «помощь руководству»».
морозз
морозз
сегодня в 21:54
Ну и чего такого сложного? - у нас по звонку снимали и назначали маршалов и первых секретарей партии!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:42
Шалимов звонил Тине Канделаки, чтобы она напоила Мостового и заперла в машине
foxsziver
foxsziver
сегодня в 21:28
Возможно искали повод уволить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:18
Хорошо хоть нас не обвинили в провале.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 20:48, ред.
"Поляки и русские ментально похожи." сказал в свое время Михневич и Левандовски решил на него стукануть!))) При этом поляки 36 лет до 1/8 ЧМ не доходили!
minai
minai
сегодня в 20:42
А где претензии поляков к нам? Даже не верится.
drug01
drug01 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 20:36
Футбол без этого не может жить...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:35
Смута,везде смута...
Владимир Анохин
Владимир Анохин
сегодня в 20:20
Польские декабристы сместили тренера.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 20:19
Просто он тоже не любил Бензема)))
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