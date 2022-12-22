Тренер сборной Польши был уволен после «доноса» Левандовского

Выяснились некоторые детали ухода главного тренера сборной Польши Чеслава Михневича со своего поста.
Сообщается, что нападающий польской команды Роберт Левандовски повлиял на это своим звонком президенту Польского футбольного союза Цезарию Кулеше. Игрок связался с функционером еще во время чемпионата мира, в разговоре он выразил позицию группы футболистов, которые не хотели продолжать работать под руководством Михневича. Некоторые из игроков даже пообещали завершить карьеру в национальной команде, если данное требование не будет выполнено.
Польша на чемпионате мира 2022 дошла до 1/8 финала, где уступила Франции (1:3).