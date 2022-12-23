В Федерации футбола Франции осудили поведение Эмилиано Мартинеса

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сегодня, 09:54

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре обратился к главе аргентинской футбольной федерации в связи с поведением вратаря после финала ЧМ -2022.

Голкипер аргентинской команды объявил «минуту молчания» для вскоре после окончания финального матча, а позже праздновал победу на мундиале с куклой с изображением французского футболиста.