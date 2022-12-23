В Федерации футбола Франции осудили поведение Эмилиано Мартинеса

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре обратился к главе аргентинской футбольной федерации в связи с поведением вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.
Голкипер аргентинской команды объявил «минуту молчания» для Килиана Мбаппе вскоре после окончания финального матча, а позже праздновал победу на мундиале с куклой с изображением французского футболиста.
Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными, в контексте спортивного соревнования, и мне трудно их понять. Это заходит слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым.