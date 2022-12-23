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В Федерации футбола Франции осудили поведение Эмилиано Мартинеса

сегодня, 09:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре обратился к главе аргентинской футбольной федерации в связи с поведением вратаря Эмилиано Мартинеса после финала ЧМ-2022.

Голкипер аргентинской команды объявил «минуту молчания» для Килиана Мбаппе вскоре после окончания финального матча, а позже праздновал победу на мундиале с куклой с изображением французского футболиста.

Я написал своему коллеге из аргентинской федерации, что считаю эти эксцессы ненормальными, в контексте спортивного соревнования, и мне трудно их понять. Это заходит слишком далеко. Поведение Мбаппе было образцовым.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 11:44
Гнилой человек. По физиономии видно. Вратарь выскочка. Да он хорошо сыграл но разве он один так играл. Но никто так себя не ведёт.
Boricku
Boricku
сегодня в 11:07
Дисквалификация на 100%
Futurista
Futurista ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 10:22
Лучший бомбардир ЧМ забил 4 лучшему вратарю...это нормально)...
46x2z6tsu7ra
46x2z6tsu7ra
сегодня в 10:16
Мартинес всё-таки редкостная неадеквашка
Elliada
Elliada
сегодня в 10:09
Мартинес никогда не отличался примерным поведением, но тут перегнул.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:02
Вообще Мбаппе забил Мартинесу в этом матче 4 гола. Может поэтому Мартинеса немного побомбило
Гость
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