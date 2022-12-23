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Сербский журналист: «Ловрен оскорбил православный народ Сербии»

сегодня, 14:59

Сербский журналист Зоран Ивкович высказался об инциденте с участием защитника «Зенита» Деяна Ловрена.

Не только Ловрен пел нацистские и националистические кричалки, и у тренера хорватов Далича тоже была похожая вспышка. Отметился этим идиотским поступком и Брозович.

Честно говоря, не знаю, какие у них мотивы, кроме как десятилетий ненависти по отношению к сербам. Ловрен показывает нацистские жесты, тем самым оскорбляя православный народ Сербии. Тогда каково ему играть в такой же православной России?

Трудно объяснить, зачем тренер и игроки сборной Хорватии, занявшие третье место на ЧМ в Катаре, «отмечают» этот успех, вспоминая войну 30-летней давности. Эта выходка лишь ещё раз показывает, что наш мир глуп, а человеческая тупость безгранична.

Сербский писатель Йован Дучич однажды написал: «Хорваты — самые смелые люди в мире, но не потому, что они ничего не боятся, а потому, что они ничего не стыдятся.

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Ловрен Деян
Источник: sport24.ru
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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:39
Зачем нам этот человек?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:27
Посмотрел видео с вечеринки и не увидел в нем никаких нацистских приветствий. Просто мужики бухают и поднимают руки вверх, как всегда люди делают на концертах. Сербы раздувают скандал из ничего. Какое им дело до того как хорваты празднуют бронзовые медали у себя дома? Зависть да и только, ведь сами даже из группы не вышли.
Boricku
Boricku
сегодня в 15:08
Газпрёмовским на заметку
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