Сербский журналист: «Ловрен оскорбил православный народ Сербии»

Сербский журналист Зоран Ивкович высказался об инциденте с участием защитника «Зенита» .

Не только Ловрен пел нацистские и националистические кричалки, и у тренера хорватов Далича тоже была похожая вспышка. Отметился этим идиотским поступком и Брозович.

Честно говоря, не знаю, какие у них мотивы, кроме как десятилетий ненависти по отношению к сербам. Ловрен показывает нацистские жесты, тем самым оскорбляя православный народ Сербии. Тогда каково ему играть в такой же православной России?

Трудно объяснить, зачем тренер и игроки сборной Хорватии, занявшие третье место на ЧМ в Катаре, «отмечают» этот успех, вспоминая войну 30-летней давности. Эта выходка лишь ещё раз показывает, что наш мир глуп, а человеческая тупость безгранична.

Сербский писатель Йован Дучич однажды написал: «Хорваты — самые смелые люди в мире, но не потому, что они ничего не боятся, а потому, что они ничего не стыдятся.