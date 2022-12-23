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Каррагер: «„Ливерпулю“ нужно 200-250 млн, чтобы быть конкурентоспособным»

сегодня, 14:53

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что клубу нужны существенные финансовые вливания, чтобы быть конкурентоспособным.

Компания Fenway Sports Group, владеющая «красными», готова вести переговоры о продаже клуба. Также рассматривается вариант с привлечением дополнительных средств в бюджет клуба.

Думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно 200-250 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы». Цифра кажется возмутительной, но столько «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратили прошлым летом. Итак, это цифры, которые тратят команды, соревнующиеся с «Ливерпулем».

Вероятно, «Ливерпуль» при Клоппе однажды пошёл на такие траты, думаю, это было сразу после первой финальной игры Лиги чемпионов, они купили много игроков. Считаю, подобное необходимо и сейчас. Не думаю, что у FSG сейчас есть такие средства, и поэтому они ищут инвестиции, которые помогут им.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 15:44
Допустим, найдут деньги. Кого купят? Одного Мбаппе? Или двух-трех других хороших футболистов. Не думаю, что ситуация изменится. По-моему, проблема не в игроках, а в тренере. Клопп выдохся, не вижу никаких идей. Он каждый матч делает одно и тоже и надеется на индивидуальное мастерство игроков.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:22
Запросы, на первый взгляд, кажутся очень большими. Но с другой стороны, трансферная стоимость игроков уровня Салаха - 60-80 миллионов, а уровня Мбаппе, Холанда - 160-180 миллионов. Так что сумма в 200-250 миллионов, это по сути приобретение двух, от силы трех высоклассных футболистов. А еще есть всякие "подъемные", "агентские", да и на зарплату тоже деньги нужны. Так что это вполне "реальные" потребности для команды, которая собирается бороться за победы на всех фронтах.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:56
Не слишком ли многовато.
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