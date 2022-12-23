Каррагер: «„Ливерпулю“ нужно 200-250 млн, чтобы быть конкурентоспособным»

Бывший защитник «Ливерпуля» считает, что клубу нужны существенные финансовые вливания, чтобы быть конкурентоспособным.

Компания Fenway Sports Group, владеющая «красными», готова вести переговоры о продаже клуба. Также рассматривается вариант с привлечением дополнительных средств в бюджет клуба.

Думаю, нет никаких сомнений в том, что Юрген Клопп сказал владельцам «Ливерпуля»: «Мне нужно 200-250 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы». Цифра кажется возмутительной, но столько «Манчестер Юнайтед» и «Челси» потратили прошлым летом. Итак, это цифры, которые тратят команды, соревнующиеся с «Ливерпулем».

Вероятно, «Ливерпуль» при Клоппе однажды пошёл на такие траты, думаю, это было сразу после первой финальной игры Лиги чемпионов, они купили много игроков. Считаю, подобное необходимо и сейчас. Не думаю, что у FSG сейчас есть такие средства, и поэтому они ищут инвестиции, которые помогут им.