Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди в своих соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры.
Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я осуществил свои детские мечты, свои взрослые мечты. Сегодня с комом в горле, но с гордостью, я переворачиваю эту страницу. Спасибо.
За свою карьеру Матюиди выступал за «Труа» (2004-2007), «Сент-Этьен» (2007-2011), ПСЖ (2011-2017), «Ювентус» (2017-2020) и «Интер Майами» (2020-2021). В составе сборной Франции полузащитник провёл 84 матча, забив 9 голов. С «трёхцветными» Матюиди завоевал серебро Евро-2016 и стал чемпионом мира 2018 года.