Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру

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сегодня, 18:50

Бывший полузащитник сборной Франции в своих соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры.

Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я осуществил свои детские мечты, свои взрослые мечты. Сегодня с комом в горле, но с гордостью, я переворачиваю эту страницу. Спасибо.