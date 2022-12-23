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Чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди завершил карьеру

сегодня, 18:50

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди в своих соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры.

Футбол, я так любил тебя. Футбол, ты так много мне дал, но пришло время сказать стоп. Я осуществил свои детские мечты, свои взрослые мечты. Сегодня с комом в горле, но с гордостью, я переворачиваю эту страницу. Спасибо.

За свою карьеру Матюиди выступал за «Труа» (2004-2007), «Сент-Этьен» (2007-2011), ПСЖ (2011-2017), «Ювентус» (2017-2020) и «Интер Майами» (2020-2021). В составе сборной Франции полузащитник провёл 84 матча, забив 9 голов. С «трёхцветными» Матюиди завоевал серебро Евро-2016 и стал чемпионом мира 2018 года.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 20:03
О, Блез...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:59
Славная получилась карьера.
shur
shur
сегодня в 19:50
...вот как уходят настоящие мастера, спасибо за футбол ....!
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 19:07
В ПСЖ был очень крут. Вместе с Вератти и Тиаго Моттой образовывали одну из лучших полузащитных линий в мире тогда.
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