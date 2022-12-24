Арбитр финала чемпионата мира 2022 ответил на критику в свой адрес

Главный судья финального матча чемпионата мира 2022 между Аргентиной и Францией (3:3 в основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти) высказался о критике в свой адрес по итогам этой игры. Во французской прессе говорилось о том, что судья не должен был засчитывать второй гол аргентинца Лионеля Месси, поскольку в момент взятия ворот на поле находились запасные футболисты южноамериканской команды.

Французы не вспомнили об изображении, на котором можно увидеть семь игроков со скамейки запасных на поле, когда Мбаппе забил один из мячей. Помимо этого, когда Коло Муани не воспользовался моментом в конце поединка, на поле появляются несколько запасных французских игроков. Каким образом на результат повлияло то, что футболисты вставали и прыгали на скамейке запасных?

Есть серьезные газеты и другие, которые ищут сенсацию. Мои друзья и замечательные французские арбитры присылали мне сообщения о том, что судейство было отличным. Многие профессионалы и футболисты поздравили меня. Мбаппе сказал мне, что мы здорово поработали.