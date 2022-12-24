Паулу Бенту: «Сборная не так сильно зависит от Роналду»

Экс-тренер сборной Португалии полагает, что португальская национальная команда не особо зависит от нападающего .

Есть факт, который нельзя оспорить: на сегодняшний день сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший футболист из всех, с кем я работал, с точки зрения таланта.

Ничто не отменяет того, какое значение он имеет для Португалии и местного футбола, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы история завершилась.