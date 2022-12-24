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Паулу Бенту: «Сборная не так сильно зависит от Роналду»

сегодня, 14:58

Экс-тренер сборной Португалии Паулу Бенту полагает, что португальская национальная команда не особо зависит от нападающего Криштиану Роналду.

Есть факт, который нельзя оспорить: на сегодняшний день сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. Он лучший футболист из всех, с кем я работал, с точки зрения таланта.

Ничто не отменяет того, какое значение он имеет для Португалии и местного футбола, но у всего есть конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы история завершилась.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:47
Без него сборная даже поинтересней играет
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:03
Сборная Португалии сильно зависит от Роналду, но это зависимость гробит её.
Роналду как инородное тело в организме сборной, как паразит присосавшицся к ней.
Одно его нахождение в стане португальцев пагубно влияет на атмосферу в команде.

Срочно нужна операция по удалению этого инородного тела и паразита.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 15:56
Как она может зависеть, если он почти не играет.
fq5gszwtypza
fq5gszwtypza
сегодня в 15:34
Сборная сильно зависит от Роналду.
Когда его нет в составе, играют лучше.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:29, ред.
Если быть совсем четным, то вообще не зависит...Рон только портит все в сборной
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