Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Сунесс назвал топ-5 лучших футболистов в истории

сегодня, 08:20

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о пятерке лучших футболистов в истории.

Месси – номер один для меня.

На второй строчке – Пеле. В детстве я видел его лишь по телевизору. Но мое поколение помнит его знаменитую желтую футболку. У него была впечатляющая сила, скорость и техника.

На третьем месте – Диего Марадона. Во время отрезка своей карьеры в Италии мне доводилось играть против него. Когда ты находишься на поле рядом с ним и видишь, как он контролирует мяч и прекрасно видит игру, это просто поражает. И было ясно, что вообще ничего с этим поделать нельзя.

На четвертой позиции – Криштиану Роналду. С определенной оговоркой его можно назвать лучшим в истории. Он стабилен, как Месси. Но сейчас ему следует побеспокоиться о своем наследии. Ему нужно взять себя в руки и осознать, что он рискует навредить тому, как его запомнят. По сути, он не может уйти, с достоинством приняв то, что его карьера близка к завершению. Он должен это сделать, ибо его карьера достойна того, чтобы ее помнили.

Наконец, Джордж Бест. В данном случае говорится о том, что могло бы произойти. Просто интересно, в другое время и при наличии большей помощи и лучшей осведомленности о психическом здоровье, насколько дальше и дольше мог бы развиваться его талант. Но каким же он был футболистом! Если бы он выступал сегодня, с лучшими полями и меньшей жестокостью по отношению к талантливым футболистам, он бы вошел в список как величайший.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Блаттер: «Предпринимаются попытки выжать из футбола побольше»
Сегодня, 09:23
Капелло: «Я не ассоциирую Россию с азиатской страной»
Вчера, 23:06
Чемпион мира 1998-го Лебеф: «Канте может завершить карьеру из-за травм»
Вчера, 20:19
Тренер сборной Армении: «У Дзюбы может быть ещё одна вспышка в карьере»
Вчера, 16:58
Эмилиано Мартинес: «Я мечтал подарить Кубок лучшему игроку мира — Месси»
Вчера, 15:19
Сербский журналист: «Ловрен оскорбил православный народ Сербии»
Вчера, 14:59
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:04
Зачем определять то что нельзя определить...
Сколько людей столько мнений....
У каждого поколения свои кумиры...
Кого то вдохновлял Пушкаш...кто то лицезрел Пеле...кто то восхищался Круиффом...кто то помнит игру Яшина...у кого то дома висел плакат Ван Бастена...
Elliada
Elliada
сегодня в 09:08
По-моему мнению, первая тройка должна выглядеть так: Месси, Марадона, Пеле. Месси на первом месте, потому что превзошел Марадону по трофеям, а по мастерству примерно равны. Пеле на третьем только из-за 3-х Кубков Мира.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 