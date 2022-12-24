Сунесс назвал топ-5 лучших футболистов в истории

Бывший футболист «Ливерпуля» поделился мнением о пятерке лучших футболистов в истории.

Месси – номер один для меня.

На второй строчке – Пеле. В детстве я видел его лишь по телевизору. Но мое поколение помнит его знаменитую желтую футболку. У него была впечатляющая сила, скорость и техника.

На третьем месте – Диего Марадона. Во время отрезка своей карьеры в Италии мне доводилось играть против него. Когда ты находишься на поле рядом с ним и видишь, как он контролирует мяч и прекрасно видит игру, это просто поражает. И было ясно, что вообще ничего с этим поделать нельзя.

На четвертой позиции – Криштиану Роналду. С определенной оговоркой его можно назвать лучшим в истории. Он стабилен, как Месси. Но сейчас ему следует побеспокоиться о своем наследии. Ему нужно взять себя в руки и осознать, что он рискует навредить тому, как его запомнят. По сути, он не может уйти, с достоинством приняв то, что его карьера близка к завершению. Он должен это сделать, ибо его карьера достойна того, чтобы ее помнили.

Наконец, Джордж Бест. В данном случае говорится о том, что могло бы произойти. Просто интересно, в другое время и при наличии большей помощи и лучшей осведомленности о психическом здоровье, насколько дальше и дольше мог бы развиваться его талант. Но каким же он был футболистом! Если бы он выступал сегодня, с лучшими полями и меньшей жестокостью по отношению к талантливым футболистам, он бы вошел в список как величайший.