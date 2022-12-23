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Чемпион мира 1998-го Лебеф: «Канте может завершить карьеру из-за травм»

сегодня, 20:19

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф высказался о травматичности полузащитника «синих» Нголо Канте.

Я не говорил с ним о его физической форме и о том, как он себя чувствует, но вполне возможно, что он приближается к концу своей карьеры. Мы должны понимать, что говорим о человеке. Внезапно твоё тело говорит: ладно, хватит, оставь меня в покое. Конец вашей карьеры — это тоже часть вашей карьеры, и вы должны выбрать правильный момент, чтобы уйти. Даже если вы этого не хотите, и даже если ваш футбол великолепен, и вы хотите продолжать играть.

Нужно, чтобы люди завидовали вам, а не вы вызывали у них чувство жалости. Вы должны принять решение в своем уме [относительно завершения карьеры]. Ты должен поговорить со своей семьей и сказать, может быть, всё кончено. Я не знаю, в какой форме Канте, но если он чувствует, что может принести пользу «Челси», ему следует остаться.

Канте вернётся на поле после травмы лишь в конце февраля или начале марта.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:20
Лучше пусть играет!
Любoмир
Любoмир
сегодня в 20:47
Травмы преследуют футболистов и это уже почти норма.... главное чтобы не было рецидивов
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:36
Вот зачем он каркает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:27
Никому этого не хочется, но травмы есть травмы...
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