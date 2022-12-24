Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Клопп предположил, каким окажется будущее «Ливерпуля»

сегодня, 11:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о будущем «красных». Известно, что клуб был выставлен на продажу.

Я уверен, что все будет хорошо. У нас впереди светлое будущее. Январское трансферное окно? Мы всегда готовы. Есть конкретные планы.

«Ливерпуль» идет на 6-м месте в АПЛ (22 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Блаттер: «Предпринимаются попытки выжать из футбола побольше»
Сегодня, 09:23
Сунесс назвал топ-5 лучших футболистов в истории
Сегодня, 08:20
Капелло: «Я не ассоциирую Россию с азиатской страной»
Вчера, 23:06
Чемпион мира 1998-го Лебеф: «Канте может завершить карьеру из-за травм»
Вчера, 20:19
Тренер сборной Армении: «У Дзюбы может быть ещё одна вспышка в карьере»
Вчера, 16:58
Эмилиано Мартинес: «Я мечтал подарить Кубок лучшему игроку мира — Месси»
Вчера, 15:19
Все комментарии
HOROVEL8
HOROVEL8
сегодня в 12:59
Хотелось бы это увидеть, Клопп.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:21
Тренер "Ливерпуля" Клопп заявил, что светлое будущее не за горами. Он не обманул, за горами его не оказалось....:)))...Коммунизм будете строить?...:)))

Клопп старается не унывать, хотя поводов предостаточно. Тем не менее какие то нездоровые процессы в офисе команды происходят. Сначала гендир ушел, потом глава исследовательского отдела. Пусть все получится так, как он того хочет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:14
Главное не унывать!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 