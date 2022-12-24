Клопп предположил, каким окажется будущее «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о будущем «красных». Известно, что клуб был выставлен на продажу.
Я уверен, что все будет хорошо. У нас впереди светлое будущее. Январское трансферное окно? Мы всегда готовы. Есть конкретные планы.
«Ливерпуль» идет на 6-м месте в АПЛ (22 очка).
Клопп старается не унывать, хотя поводов предостаточно. Тем не менее какие то нездоровые процессы в офисе команды происходят. Сначала гендир ушел, потом глава исследовательского отдела. Пусть все получится так, как он того хочет.
Клопп старается не унывать, хотя поводов предостаточно. Тем не менее какие то нездоровые процессы в офисе команды происходят. Сначала гендир ушел, потом глава исследовательского отдела. Пусть все получится так, как он того хочет.