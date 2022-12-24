Клопп предположил, каким окажется будущее «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о будущем «красных». Известно, что клуб был выставлен на продажу.

Я уверен, что все будет хорошо. У нас впереди светлое будущее. Январское трансферное окно? Мы всегда готовы. Есть конкретные планы.