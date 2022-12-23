Тренер сборной Армении: «У Дзюбы может быть ещё одна вспышка в карьере»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении поделился мнением о будущем нападающего .

Россиянин на данный момент свободный агент.

Сейчас человек меняется. Заиграет вновь он или нет – это вопрос его личной мотивации. Если он чем-то мотивирован, то, возможно, будет ещё одна вспышка в его карьере. Если он не сможет, то может и карьеру завершить.

Возможно ли его возвращение в «Зенит»? Я думаю, если бы «Зенит» его хотел бы изначально, то попытались бы сохранить. Сейчас они, наверное, ориентируются на более молодых и перспективных ребят, которые смогут принести больше пользы.