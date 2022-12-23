Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Тренер сборной Армении: «У Дзюбы может быть ещё одна вспышка в карьере»

сегодня, 16:58

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский поделился мнением о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

Россиянин на данный момент свободный агент.

Сейчас человек меняется. Заиграет вновь он или нет – это вопрос его личной мотивации. Если он чем-то мотивирован, то, возможно, будет ещё одна вспышка в его карьере. Если он не сможет, то может и карьеру завершить.

Возможно ли его возвращение в «Зенит»? Я думаю, если бы «Зенит» его хотел бы изначально, то попытались бы сохранить. Сейчас они, наверное, ориентируются на более молодых и перспективных ребят, которые смогут принести больше пользы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эмилиано Мартинес: «Я мечтал подарить Кубок лучшему игроку мира — Месси»
Сегодня, 15:19
Сербский журналист: «Ловрен оскорбил православный народ Сербии»
Сегодня, 14:59
Каррагер: «„Ливерпулю“ нужно 200-250 млн, чтобы быть конкурентоспособным»
Сегодня, 14:53
Тренер «Севильи»: «Иско не оправдал ожиданий»
Сегодня, 14:00
Клопп недоволен отсутствием VAR в матче Кубка Лиги с «Манчестер Сити»
Сегодня, 13:21
Эмилиано Мартинес — о незабитом пенальти Тчуамени: «Он облажался»
Сегодня, 12:25
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:12
Если уедет в Армению, то там может вспыхнет
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:01
Зачем?.. Его "вспышку" и так все видели и знают..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 