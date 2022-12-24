Ди Мария не закончит карьеру в сборной. Месси поддерживает это решение

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сегодня, 20:58

Полузащитник «Ювентуса» продолжит выступать за сборную Аргентины.

По данным источника, Ди Мария не планирует завершать карьеру в национальной команде. Капитан сборной также хочет, чтобы Анхель продолжил играть за Аргентину.

Ранее Ди Мария заявлял, что может закончить карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.