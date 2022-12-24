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Ди Мария не закончит карьеру в сборной. Месси поддерживает это решение

сегодня, 20:58

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария продолжит выступать за сборную Аргентины.

По данным источника, Ди Мария не планирует завершать карьеру в национальной команде. Капитан сборной Лионель Месси также хочет, чтобы Анхель продолжил играть за Аргентину.

Ранее Ди Мария заявлял, что может закончить карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Видно так и будет, тем более сам Месси согласен
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:29
До чемпионата мира, я игру многих аргентинцев не видел, да и не знал о них... только Месси и Ди Мария. Что касается, Дибалы о нем много слышал, поскольку не смотрю матчи Серии А, за его игрой, как таковой не наблюдал. Тоже самое Лаутаро, только о нем я слышал многое, часто попадались инфо о нем. И уже подумал, наверное суперфорвард Интера, а на ЧМ показал себя не очень. Точнее показал себя не туда бьющим нападающим. Вроде все, других знаменитостей в сб.Аргентине и не было...
протон
протон
сегодня в 21:22
Игрок финала! Забил на Олимпиаде, Копа Америке и ЧМ! Еще вытащил матч с Атлетико (финал ЛЧ 2014, если не ошибаюсь, стал игроком матча)
Огромное уважение этому человеку. Заслуга Ди Марии, в чемпионство, большая. И как он плакал на скамейке в финале, это эмоции всей карьеры.
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:06, ред.
Ди Мария просто морального права не имеет не сыграть в футболке национальной сборной с тремя звёздами.
Как минимум один турнир надо отыграть.
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