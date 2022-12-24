Ди Мария не закончит карьеру в сборной. Месси поддерживает это решение

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария продолжит выступать за сборную Аргентины.
По данным источника, Ди Мария не планирует завершать карьеру в национальной команде. Капитан сборной Лионель Месси также хочет, чтобы Анхель продолжил играть за Аргентину.
Ранее Ди Мария заявлял, что может закончить карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.
Огромное уважение этому человеку. Заслуга Ди Марии, в чемпионство, большая. И как он плакал на скамейке в финале, это эмоции всей карьеры.
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все)
Огромное уважение этому человеку. Заслуга Ди Марии, в чемпионство, большая. И как он плакал на скамейке в финале, это эмоции всей карьеры.
Месси конечно прошёл какой-то феноменальный путь от тихого парня до лидера, которого слушается каждый. Помню интервью Мартинеса, когда он рассказывал, что когда Месси говорит, затыкаются все)
Как минимум один турнир надо отыграть.
Как минимум один турнир надо отыграть.