Месси предложили 1 млн долларов в обмен на накидку с финала чемпионата мира

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сегодня, 00:57

Адвокат и член парламента Омана Ахмед С. Альбарвани в своих соцсетях предложил 1 млн долларов за бишт, который эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани надел на после финала чемпионата мира.

Друг Месси. От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Принц Тамим бин Хамад поразил меня, наградив тебя арабским биштом, символом рыцарства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт.

Бишт, в котором был Месси, стоит 8000 катарских риалов (примерно 2071 евро). Это изделие требует семи этапов производства и изготавливается вручную из ткани японского происхождения.