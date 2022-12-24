Месси предложили 1 млн долларов в обмен на накидку с финала чемпионата мира

Адвокат и член парламента Омана Ахмед С. Альбарвани в своих соцсетях предложил 1 млн долларов за бишт, который эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани надел на Лионеля Месси после финала чемпионата мира.
Друг Месси. От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Принц Тамим бин Хамад поразил меня, наградив тебя арабским биштом, символом рыцарства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт.
Бишт, в котором был Месси, стоит 8000 катарских риалов (примерно 2071 евро). Это изделие требует семи этапов производства и изготавливается вручную из ткани японского происхождения.
Становится понятно, что этот бишт с каждым годом будет становиться всё дороже и дороже, но Лео Месси скорее всего этот бишт отдаст в музей футбола Аргентины!
Становится понятно, что этот бишт с каждым годом будет становиться всё дороже и дороже, но Лео Месси скорее всего этот бишт отдаст в музей футбола Аргентины!