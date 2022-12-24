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Месси предложили 1 млн долларов в обмен на накидку с финала чемпионата мира

сегодня, 00:57

Адвокат и член парламента Омана Ахмед С. Альбарвани в своих соцсетях предложил 1 млн долларов за бишт, который эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани надел на Лионеля Месси после финала чемпионата мира.

Друг Месси. От Султаната Омана поздравляю тебя с победой на чемпионате мира. Принц Тамим бин Хамад поразил меня, наградив тебя арабским биштом, символом рыцарства и мудрости. Предлагаю тебе миллион долларов в обмен на этот бишт.

Бишт, в котором был Месси, стоит 8000 катарских риалов (примерно 2071 евро). Это изделие требует семи этапов производства и изготавливается вручную из ткани японского происхождения.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:03
От Короля 👑 Катара подарок лучшему футболисту чемпионата мира в Катаре, должен заиграть яркими и дорогими красками на долгие года.
протон
протон
сегодня в 01:13
Бишт не важен сам по себе, важно, что сам эмир Катара надел его на Месси. Надеюсь, Месси не продаст его
Становится понятно, что этот бишт с каждым годом будет становиться всё дороже и дороже, но Лео Месси скорее всего этот бишт отдаст в музей футбола Аргентины!
Гость
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