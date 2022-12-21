«Барселона» не будет назначать четвертого капитана после ухода Пике

«Барселона» после ухода защитника Жерара Пике не будет менять капитанов до лета.
До конца сезона-2022/23 капитанами команды будут Серхио Бускетс, Серхи Роберто и Жорди Альба. В клубе хотят сосредоточиться на завоевании максимального количества трофеев, не акцентируя внимание на неспортивных вопросах. Кроме того, Бускетс решил по окончании сезона покинуть каталонский клуб, а контракт Серхи Роберто истекает летом.
По информации источника, основным претендентом на статус четвертого капитана является Марк-Андре тер Штеген. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Роберта Левандовского и Рональда Араухо.
Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в начале ноября. Его последней игрой стал матч Ла Лиги против «Альмерии».