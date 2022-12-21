«Барселона» не будет назначать четвертого капитана после ухода Пике

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вчера, 23:51

«Барселона» после ухода защитника не будет менять капитанов до лета.

До конца сезона-2022/23 капитанами команды будут , и . В клубе хотят сосредоточиться на завоевании максимального количества трофеев, не акцентируя внимание на неспортивных вопросах. Кроме того, Бускетс решил по окончании сезона покинуть каталонский клуб, а контракт Серхи Роберто истекает летом.

По информации источника, основным претендентом на статус четвертого капитана является . Кроме того, рассматриваются кандидатуры и .

Вице-капитан «Барселоны» Жерар Пике объявил о завершении карьеры в начале ноября. Его последней игрой стал матч Ла Лиги против «Альмерии».