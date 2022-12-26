Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Первая лига 2022/2023

К игроку лидера Первой лиги проявляют интерес несколько клубов РПЛ

вчера, 18:07

Агент защитника «Балтики» Александра Осипова Полина Лельчук рассказала об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

К игрокам «Балтики» всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счёт игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой.

По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Николаевич Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передаёт Саше свой опыт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник «Рубина» Самошников может перейти в «Зенит»
Сегодня, 14:10
СлухиЦСКА близок к трансферу защитника «Пари НН»
Сегодня, 12:21
Защитник «Рубина» провалил медосмотр в «Локомотиве»
Сегодня, 12:05
В «Трабзонспоре» отреагировали на интерес «Зенита» к Языджи
Сегодня, 10:58
СлухиИспанский клуб интересуется защитником «Краснодара»
Вчера, 20:19
Агент Сафонов оценил возможный переход Самошникова в «Зенит»
Вчера, 10:42
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:44
Зенит его перехватит,на этом всё закончится
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:34
Нет пусть уж он вместе с Балтикой поднимется этажом выше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 