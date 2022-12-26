К игроку лидера Первой лиги проявляют интерес несколько клубов РПЛ

Агент защитника «Балтики» Александра Осипова Полина Лельчук рассказала об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.
К игрокам «Балтики» всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ. Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счёт игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой.
По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Николаевич Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передаёт Саше свой опыт.