К игроку лидера Первой лиги проявляют интерес несколько клубов РПЛ

Агент защитника «Балтики» Полина Лельчук рассказала об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ .

К игрокам «Балтики» всегда есть интерес, и Саша не исключение. К Осипову есть интерес от нескольких клубов РПЛ . Такие футболисты, как Осипов, всегда будут прибавлять на протяжении всей карьеры за счёт игрового интеллекта, профессионализма и работы над собой.

По моему мнению, он прибавил в единоборствах и в организации игры, а также добавил физической мощи. Стоит отметить, что в индивидуальном прогрессе Саши важную роль сыграл Сергей Николаевич Игнашевич. Он сам был лучшим центральным защитником своего поколения и передаёт Саше свой опыт.